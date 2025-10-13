Külföld :: 2025. október 13. 21:27 ::

Nem kell aggódni: a "Trump helyett" Nobel-békedíjjal kitüntetett Maria Corina Machado is Izrael elkötelezett támogatója

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ugyan nyilvánosan is szót emelt Donald Trump Nobel-békedíja érdekében, de talán így is meg van elégedve. Mert ugyan Trump nem kapta meg az áhított kitüntetést, ezzel szemben az 58 éves venezuelai ellenzéki politikus, Maria Corina Machado diadalmaskodott. A Nobel-békedíjat odaítélő bizottság nyilatkozata szerint Machado „a venezuelai nép demokratikus jogainak előmozdításáért végzett fáradhatatlan munkájáért és a diktatúrától a demokráciához vezető igazságos és békés átmenet elérése érdekében folytatott küzdelméért” érdemelte ki az elismerést. (Melynek értékéből persze sokat levon, hogy többek között az 1973-as közel-keleti háborúért felelős Henry Kissinger, valamint az Irak, Líbia, Jemen, Szíria és Afganisztán ellen katonai akciókat elrendelő Barack Obama is Nobel-Békedíjat kapott.)

A venezuelai ellenzéki vezető, akit a legutóbbi választáson kizártak a korrupcióval kapcsolatos vádak és az országra kivetett amerikai szankciók támogatása miatt, azonban nem a „békés átmenet” híve. Ehelyett nyíltan szorgalmazza, hogy külföldi hatalmak (nevezetesen az USA, de akár Izrael, lásd lejjebb) kényszerítsék ki az országában a rezsimváltást. Mi több, Machado az Egyesült Államok Venezuela elleni szankcióinak támogatója is, miközben az állami vagyon, elsősorban az ország olajkészleteinek teljes privatizációja érdekében is szót emel.

A venezuelai politikus hölgy Donald Trump nagy rajongója is, akárcsak Orbán Viktor, és – minő véletlen – Izraelért is igencsak lelkesedik. A magyar miniszterelnökhöz hasonlóan szoros kapcsolatot ápol továbbá a kormányzó Likud párttal. 2018-ban még levelet is írt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek, amelyben felszólította őt és támogatóit: indítsanak rezsimváltási műveletet Nicolas Maduro szocialista kormányának megdöntése érdekében. Részlet ebből a levélből (mely alighanem döntő érv volt a Nobel-békedíj megítélése mellett):

Meg kell jegyezni, nem csak a mi népünk szenved a jelenlegi (venezuelai) rezsim széles körű és szisztematikus agressziójától. A kábítószer-kereskedelemmel és a terrorizmussal szorosan összefonódó bűnözői jellege valódi veszélyt jelent más országok, kiváltképpen Izrael számára… A venezuelai kormány szorosan együttműködik Iránnal és különböző szélsőséges csoportokkal, amelyek, mint mindannyian tudjuk, egzisztenciális fenyegetést jelentenek Izraelre nézve.

Maria Corina Machado az izraeli televízióban is megjelent, és szót emelt Venezuela és Izrael kapcsolatainak helyreállítása mellett. Ígéretet tett továbbá arra, hogy amennyiben ő lesz a dél-amerikai ország vezetője, a venezuelai nagykövetséget a megszállt Jeruzsálembe költözteti. Emellett egy videót is közzétett, amelyben megköszönte az Egyesült Államok által támogatott venezuelai ellenzéki vezetőnek, Juan Guaidónak, hogy elismerte Izrael fővárosaként a megszállt Jeruzsálemet.

2020-ban Machado ellenzéki mozgalma megállapodást írt alá Benjamin Netanjahu Likud pártjával „politikai, ideológiai, és társadalmi, valamint stratégiai, geopolitikai és biztonsági kérdésekben történő együttműködés érdekében.” (Létezik az életnek olyan területe, amelyben nem működnek együtt?) Ez év elején Machado részt vett az Izrael mellett rendíthetetlen hűséggel felsorakozó, természetesen a Fideszt is magába foglaló Patrióták Európáért elnevezésű konzervatív pártcsalád csúcstalálkozóján. A rendezvény résztvevői a „nyugati civilizáció védelme” érdekében „reconquistát”, vagyis a visszahódítást hirdettek, utalva a középkor végén az iszlám kiszorítása és a kereszténység térnyerése céljából szervezett hősies hadműveletekre és térítő akciókra az Ibériai-félszigeten. (Majd a félszigetet egyesítő diadalmas Spanyolországból rövidesen a zsidókat is kiűzték, de erről nem esett szó az „európai patrióták” csúcstalálkozóján.)

Miként az irodalmi Nobel-díj odaítélése felháborodást okozott magyar nemzeti radikális körökben, hasonlóképpen Maria Corina Machado Nobel-Békedíja is súlyos kérdéseket vet fel. Miként kaphatta meg ezt a nemzetközi elismerést egy olyan politikus, aki támogatja egy külföldi hatalom, nevezetesen az USA beavatkozását hazája belügyeibe a rezsimváltás érdekében, továbbá híve a Venezuela ellen bevezetett gazdasági szankcióknak is, ezen kívül pedig szoros szövetséget köt a palesztinok jogait évtizedek óta lábbal tipró és a Gázai övezetben két év óta mészárlást rendező izraeli rezsimmel?