Külföld, Gazdaság :: 2025. november 8. 07:39 ::

Kapott egy kis törzsi hátszelet az S&P-től Izrael

Stabilra javította a leminősítés lehetőségére utaló eddigi negatívról Izrael elsőrendű államadós-besorolásainak kilátását az S&P Global Ratings, mindenekelőtt azzal a véleményével indokolva a döntést, hogy a Hamásszal kötött tűzszünet enyhítette az Izraelt közvetlenül fenyegető biztonsági kockázatokat.

A nemzetközi hitelminősítő péntek éjjel Londonban bejelentette azt is, hogy megerősítette Izrael hosszú és rövid futamidejű külső és hazai szuverén kötelezettségeinek "A/A-1" osztályzatát.

Az S&P az izraeli adósprofil erősségei között kiemelte az ország magas jövedelmű diverzifikált gazdaságát, jelentős nettó külső eszközpozícióját, a rugalmas monetáris keretrendszerből eredő előnyöket és a viszonylag mély hazai megtakarítás-állományt.

A hitelminősítő várakozása szerint Izrael és a Hamász tűzszüneti megállapodása mozgásteret nyújt a katonai konfrontáció megállítására, bár továbbra is elképzelhetők esetenkénti összecsapások és átmeneti tűzszünetsértések.

Jórészt sikerrel jártak azok az erőfeszítések, amelyeket Izrael fejtett ki fő ellenségei - mindenekelőtt Irán és az általa támogatott erők, köztük a Hezbollah libanoni síita milícia - katonai képességeinek leépítésére, továbbra is bizonytalan azonban, hogy Irán milyen elszántsággal törekszik nukleáris fejlesztési kapacitásainak újjáépítésére - fogalmaz elemzésében az S&P Global Ratings.

A hitelminősítő szerint ugyanakkor a közvetlen katonai tevékenység felfüggesztése elősegíti az izraeli gazdaság máris megkezdődött kilábalását. A cég azt valószínűsíti, hogy az izraeli hazai össztermék (GDP) - amely az Iránnal vívott katonai konfrontáció miatt az idei második negyedévben 4 százalékkal esett éves összevetésben - jövőre erőteljesen visszalendül, és 5 százalékkal növekedhet a fogyasztói és az üzleti bizalom erősödése, valamint a mozgósított tartalékosok számának csökkenése nyomán.

Az S&P kiemeli, hogy az utóbbi tényező enyhíti az izraeli munkaerőpiac kínálati oldalán kialakult hiányt.

A hitelminősítő várakozása szerint a GDP-arányos védelmi és biztonsági kiadások a tavalyi 8 százalékos tetőzés után csökkenésnek indulnak, de valószínűleg így is a háború előtti szint felett maradnak.

A cég szerint ebben a környezetben a hazai össztermékhez mért izraeli államháztartási hiány az idén valamivel 6 százalék alatt lesz, jövőre 4,8 százalékra csökken, de a GDP-arányos nettó államadósság-ráta így is 67 százalék körüli szinten marad 2028-ig. Az S&P Global Ratings hangsúlyozza, hogy a háború előtti előrejelzései 55 százalék alá csökkenő államadósságrátát valószínűsítettek ugyanennek az időtávnak a végére.

Az adósságstruktúra azonban kedvező: a szuverén kötelezettségek több mint 80 százaléka hazai befektetők portfólióiban van és helyi valutában denominált, emellett alig 8 százalék a rövid lejáratú adósságok aránya a teljes állományon belül - áll az S&P elemzésében.

(MTI nyomán)