Kína akkumulátoreladásai közel felével nőttek az első három negyedévben

A kínai akkumulátorgyártó-ágazat termelése közel a felével nőtt az év első három negyedévében az előző évihez képest a 2025 World Power Battery Conference akkumulátortechnológiai konferencián közzétett adatok szerint.

Az áramtermelési kapacitás alapján az értékesített akkumulátormennyiség 48,9 százalékkal 786 gigawattórára (GWh) emelkedett a közzétett adatok értelmében. Kína elektromos akkumulátor-exportja ebben az időszakban meghaladta a 129 GWh-t, ami 32,7 százalékos növekedés az előző évhez képest.

Kína tovább erősítette vezető pozícióját globális szinten az akkumulátorágazatban. Az ipari és informatikai minisztérium berendezésipari fejlesztési központja által a konferencián közzétett jelentés szerint 2024-ben hat kínai vállalat szerepelt a világ 10 legnagyobb energiaellátó akkumulátor-gyártója között, amelyek együttesen a globális energiaellátó akkumulátorok beépítési volumenének 67,1 százalékát adták. A növekedés közel 4 százalékpontos az előző évi arányhoz képest.

A jelentés szerint az akkumulátorok telepítési volumene globális szinten tavaly elérte a 894,4 GWh-t, ami jelentős, 27,2 százalékos, éves növekedés. Ezt a bővülést az "új energia járművek" (NEV) globális értékesítésének és penetrációs rátájának gyors növekedése ösztönözte.

