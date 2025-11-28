Külföld :: 2025. november 28. 07:29 ::

Fájdalmasan átérzi az Asahi vezetősége, hogy kétmillió ügyfél és alkalmazott adatai szivárogtak ki tőlük

A japán Asahi Group Holdings Ltd. italipari konszern csütörtökön bejelentette, hogy a szeptemberi kibertámadás során valószínűleg kiszivárgott mintegy 2 millió ügyfél és alkalmazott személyes adata.

A cégnek a szeptember 29-én történt kibertámadás óta megtartott első sajtótájékoztatóján Kacuki Aszusi elnök-vezérigazgató elismerte a biztonsági rendszer sebezhetőségét, és hogy "fájdalmasan átérzi a vezetőség felelősségét" az ügyben.

Hírügynökségi jelentések szerint összesen 1,52 millió ügyfél, 114 ezer üzleti partner és 275 ezer jelenlegi és volt alkalmazott, valamint családtagjaik személyes adatai (név, nem, lakcím, telefonszám, e-mail-cím) kerülhettek illetéktelen kezekbe.

A támadók a vállalat egyik leányvállalatánál elhelyezett hálózati eszközön keresztül jutottak be az adatközpont hálózatába. A támadást a zsarolóvírussal operáló, Qilin nevű csoport vállalta magára. Az Asahi közlése szerint nem fizettek váltságdíjat, és a támadás csak a japán rendszereket érintette.

A támadás súlyos üzemzavart okozott a rendelésfeldolgozásban, a szállításban és a call centerek működésében. Az Asahi októberben már újraindította a termelést hat hazai gyárában, a rendeléseket jelenleg telefonon és faxon veszik fel, a kiszállítást manuálisan végzik. Az automatizált rendelési és szállítási folyamatait várhatóan decemberben indítja újra a vállalat, a teljes logisztikai rendszer pedig február végére zökkenhet vissza a normális kerékvágásba.

Az eset nyomán jelentős pénzügyi következményekkel is számolni kell. A Reuters hírügynökség jelentése szerint az Asahi októberi belföldi értékesítése 10-40 százalékkal esett vissza üzletáganként.

A vállalat elhalasztotta a harmadik negyedéves és éves eredményeinek közzétételét. Kacuki a tájékoztatón jelezte, hogy romló eredményre számítanak, de középtávú stratégiájuk nem változik.

(MTI)