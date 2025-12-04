Külföld, Gazdaság :: 2025. december 4. 15:37 ::

Harminc havi csúcsra gyorsult az euróövezeti gazdaság növekedése novemberben

Az euróövezet gazdasági teljesítménye novemberben 30 hónapja a legnagyobb mértékben nőtt a londoni S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató intézet és a Hamburg Commercial Bank AG közös beszerzésimenedzser-indexének (BMI) végleges értékei alapján.

A felmérés adatai szerint a feldolgozóipari és szolgáltatóipari adatokat egyaránt magában foglaló euróövezeti kompozit beszerzésimenedzser-index novemberi értéke az előző havi 52,5 pontról 52,8 pontra, 30 havi csúcsra emelkedett, felülmúlva az előzetes becslés alapján közölt 52,4 pontot.

A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének növekedését, 50 pont alatti értéke pedig a csökkenését jelzi.

A felmérés végleges adatai alapján az euróövezeti szolgáltatóipar teljesítményének növekedése 30 havi csúcsra gyorsult: az index novemberi értéke az előző havi 53,0 pontot és az előzetes becslés alapján közölt 53,1 pontot egyaránt meghaladva 53,6 pontra, 2023 májusa óta a legmagasabb szintre emelkedett.

Novemberben már sorban a hatodik hónapban nőtt az euróövezeti szolgáltatóipar teljesítménye. A növekedés gyorsulását elsősorban az értékesítés másfél éve a legjelentősebb bővülése támogatta, annak köszönhetően, hogy a kereslet a negyedik egymást követő hónapban javult. A teljesítésre váró rendelésállomány csökkent, a foglalkoztatás közel öt éve tartó bővülése folytatódott, bár a munkahelyteremtés üteme mérséklődött az októberi 16 hónapos csúcsot követően. Az üzleti bizalom is kissé erősödött, a várakozások azonban továbbra is a hosszú távú átlag alatt maradtak. Az inputárak emelkedése kissé gyorsult, míg az értékesítési árak növekedése több mint négy és fél éve a leglassabb volt.

Ugyancsak az S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató intézet adatai szerint ugyanakkor az euróövezet feldolgozóipari aktivitása az előzetes becslésnél jelentősebb mértékben zsugorodott novemberben.

Az S&P Global Market Intelligence HCOB feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe (BMI) az októberi 50,0 pontról 49,6 pontra, öthavi mélypontra süllyedt. A november 21-én közzétett előzetes becslésben minimálisan kedvezőbb adat, 49,7 pont szerepelt.

Az új megrendelések száma az októberi stagnálás után csökkent novemberben, az exportrendeléseké pedig már az ötödik egymást követő hónapban esett. A gyengülő kereslet arra kényszerítette a cégeket, hogy hét hónapja a legnagyobb mértékben csökkentsék a munkahelyek számát. A késztermék-készletek 2021 júliusa óta a legnagyobb mértékben csökkentek novemberben.

Cyrus de la Rubia, a Hamburg Commercial Bank vezető közgazdásza a felmérés megállapításait kommentálva megjegyezte: az euróövezeti szolgáltatószektor a fellendülés egyértelmű jeleit mutatja. A szolgáltatási ágazat erőteljes növekedése bőven ellensúlyozta a feldolgozóipar gyengülő aktivitását, így az euróövezet gazdasági teljesítménye összességében az előző havinál némileg gyorsabb ütemben nőtt novemberben. Arra számítunk, hogy az év utolsó negyedévében a növekedés üteme enyhén gyorsul - tette hozzá Cyrus de la Rubia.

A nagyobb euróövezeti gazdaságok közül Írország érte el a legjobb teljesítményt 55,8 ponton, 42 havi csúcson. Az olasz kompozit BMI 53,8 pontot ért el 31 havi csúcson, Franciaország 50,4 ponttal 15 havi csúcsot ért el. Ugyanakkor Németország és Spanyolország gazdasági teljesítményének növekedése lassulást mutatott az előző havihoz képest, a német kompozit BMI 52,4 ponton, a spanyol kompozit beszerzésimenedzser-index pedig 55,1 ponton állt novemberben.

(MTI)