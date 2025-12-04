Külföld :: 2025. december 4. 19:57 ::

Katolikus papot hurcoltak el Nigériában

Elhurcoltak egy katolikus papot lakásáról az északnyugat-nigériai Kaduna államban - közölte csütörtökön a Fides vatikáni sajtószolgálat és a Vatican News a Zaria egyházmegye közlésére hivatkozva.

A tájékoztatás szerint Emmanuel Ezemát december 2-án rabolták el fegyveres férfiak a Rumiban található Szent Péter templom plébániájáról. Az egyházmegye arra kérte híveit, hogy imádkozzanak szabadon engedéséért.

Az egyház egyelőre nem tett közzé információt arról, hogy kapcsolatban áll-e az emberrablókkal, illetve követelnek-e váltságdíjat.

Zaria az északnyugati Kaduna államban, egy bűnözés és erőszak sújtotta térségben található, ahol gyakoriak az emberrablások.

Ignatius Kaigama abujai érsek brutálisnak és szörnyűnek nevezte szerdán a hazájában uralkodó állapotokat.

A legutóbbi eset erőszakos cselekmények hosszú sorába illeszkedik. November közepe óta Nigériában több mint négyszáz embert raboltak el, köztük diákok százait. Bola Ahmed Tinubu elnök a támadások számának növekedése miatt rendkívüli állapotot hirdetett ki.

(MTI)