Trump-óvszer nyugtalanítja a demokratákat

A kongresszusi felügyeleti bizottság demokrata tagjai 19, Jeffrey Epstein hagyatékából származó fotót hoztak nyilvánosságra, amelyeken Donald Trump amerikai elnök is feltűnik - írja a Reuters nyomán a Portfólió.

A képviselőházi felügyeleti bizottság demokrata tagjai szerint jelenleg több mint 95 ezer fotót és egyéb felvételt vizsgálnak át Epstein hagyatékából.

Az eddig nyilvánosságra hozott 19 kép közül háromon látható Donald Trump amerikai elnök.

Az egyik fekete-fehér felvételen Trump mosolyogva pózol több nő társaságában, akiknek az arcát az áldozatok védelme érdekében kitakarták. Egy másik fotón az elnök Epstein mellett áll, egy harmadik, kevésbé éles képen pedig egy szintén kitakart arcú nő mellett ül, meglazított nyakkendővel. Nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan mikor és hol készültek ezek a felvételek.

A kiszivárogtatott képeken Bill Clinton volt amerikai elnök, Steve Bannon, Trump egykori tanácsadója, Bill Gates és Larry Summers volt pénzügyminiszter is szerepel.

Az anyagban szexuális segédeszközök, többek között egy Trump arcával díszített óvszer is látható.

🚨 BREAKING: Democrats on the House Oversight Committee have just released new photos from the Epstein Estate, including images of Donald Trump, Steve Bannon, Bill Gates, Bill Clinton, and Larry Summers. pic.twitter.com/26wWJFm0rC December 12, 2025

Robert Garcia kaliforniai demokrata képviselő, a felügyeleti bizottság vezető demokrata politikusa közleményében azt írta, hogy a most nyilvánosságra hozott, "nyugtalanító" fotók további kérdéseket vetnek fel Epstein és a világ legbefolyásosabb emberei közötti kapcsolatokról. Hangsúlyozta, hogy addig nem nyugszanak, amíg az amerikai közvélemény meg nem ismeri a teljes igazságot, és felszólította az Igazságügyi Minisztériumot, hogy haladéktalanul hozza nyilvánosságra az összes kapcsolódó dokumentumot.





Committee Dems have posted 19 of those images. Including three of Trump NEW: US House Oversight Committee Democrats say they're received approx. 95,000 photos from Epstein estateCommittee Dems have posted 19 of those images. Including three of Trump pic.twitter.com/G94mWSVc0J December 12, 2025

A demokrata képviselők közölték, hogy a fotókon szereplő nők arcvonásait kifejezetten az áldozatok védelme érdekében takarták ki.

A Fehér Ház egyelőre nem reagált a sajtó megkeresésére az újonnan nyilvánosságra hozott felvételekkel kapcsolatban.





House Oversight Democrats just release a small batch of 95,000 photos received from the Epstein estate.



Images include: Donald Trump, Steve Bannon, Woody Allen, Larry Summers, Bill Clinton, Bill Gates.



Redactions have been made by the Committee. BREAKING:House Oversight Democrats just release a small batch of 95,000 photos received from the Epstein estate.Images include: Donald Trump, Steve Bannon, Woody Allen, Larry Summers, Bill Clinton, Bill Gates.Redactions have been made by the Committee. pic.twitter.com/LoBlKTGNWF December 12, 2025

Trump és Epstein a kilencvenes években és a kétezres évek elején baráti kapcsolatban álltak. Trump állítása szerint azonban még azelőtt megszakította velük a viszonyt, hogy Epstein bűnösnek vallotta volna magát a prostitúcióval kapcsolatos vádakban. Trump következetesen tagadja, hogy tudott volna a néhai zsidó pénzember kiskorú lányok elleni szexuális visszaéléseiről vagy az emberkereskedelemmel összefüggő tevékenységéről.