Külföld :: 2025. december 19. 16:04 ::

Légszennyezettség miatt vezettek be korlátozásokat Szarajevóban

Korlátozták a teherautók közlekedését, leállították a kültéri munkálatokat Szarajevóban, repülőgépjáratokat mondtak le, és azt tanácsolták, hogy a szarajevói gyerekek ne menjenek az utcára, ha nem szükséges. Az ideiglenes intézkedéseket azt követően vezették be a boszniai fővárosban, hogy a légszennyezettségi mutatók szerint az utóbbi napokban Szarajevó volt a legszennyezettebb város Európában.

Csütörtökön és pénteken a szarajevói repülőtér több járatot is törölt, a hatóságok már szerdán betiltották a 3,5 tonnát meghaladó teherautók közlekedését a belvárosban, és az utóbbi napokban többen is csak védőmaszkkal léptek ki az utcára.

Bosznia évek óta Európa egyik legszennyezettebb országának számít, ez különösen a téli időszakban mutatkozik meg, amikor a széntüzelésű kályhák használata, a régi gépjárművek kipufogói és a szemétégetés miatt gyakran alakul ki füstköd. A város egy hegyekkel körülvett völgyben fekszik, ahol szélcsend esetén a szennyezett levegő napokig megrekedhet.

(MTI)