Holland adatvédelmi hatóság: egyre több adat szivárog ki munkahelyi MI-chatbotok használata miatt

A mesterségesintelligencia-alapú chatbotok munkahelyi használatához kapcsolódó adatvédelmi incidensek száma meredeken emelkedik Hollandiában - figyelmeztetett a holland adatvédelmi hatóság (AP) az eindhoveni önkormányzat közelmúltbeli adatvédelmi incidense után.

A Het Financieele Dagblad napilap közlése szerint idén több tucat olyan adatvédelmi bejelentést regisztrált a hatóság, amely munkahelyi környezetben használt mesterségesintelligencia-alapú chatbotokhoz - például a ChatGPT, Claude vagy Gemini - köthetők. Az AP szerint az ilyen "intelligens" eszközök egyre szélesebb körű használata növeli az érzékeny személyes adatok kiszivárgásának kockázatát.

Eindhoven önkormányzata korábban adatvédelmi incidensről számolt be: tájékoztatása szerint lakosok és önkormányzati dolgozók személyes adatait tartalmazó nagyszámú fájl került nyilvánosan hozzáférhető MI-chatbotokba.

Az AP szerint az ilyen esetek gyakran azért következnek be, mert az alkalmazottak egyéni kezdeményezésre, megfelelő szervezeti szabályozás és védelem nélkül használják az MI-modelleket. A felügyelet arra is felhívta a figyelmet, hogy a népszerű chatbotok ingyenes verziói eltárolják a felhasználók által bevitt adatokat, miközben nem egyértelmű, hogy az eszközöket fejlesztő vállalatok később mire használják fel ezeket az információkat.

A hatóság attól tart, hogy az így megszerzett adatok az MI-modellek tanítására szolgálhatnak, és fennáll a veszélye annak, hogy személyes információk később a chatbotok válaszaiban újra megjelennek.

(MTI)