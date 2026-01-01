Külföld :: 2026. január 1. 08:50 ::

Többen belehaltak egy koncerten történt tűzijátékozásba a svájci Crans-Montanában

Több ember meghalt, és többen megsérültek, miután robbanás történt egy bárban a svájci Crans-Montana városában – közölte a helyi rendőrség. A hatóságok egyelőre nem tudják, hogy mi okozta a robbanást – mondta el az AFP francia hírügynökségnek Gaetan Lathion, Wallis katon rendőrség szóvivője.

Az áldozatok pontos számát egyelőre nem lehet tudni. A szóvivő csak annyit közölte, hogy „többen megsérültek, és többen meghaltak”. A BBC-nek egy rendőrség szóvivő elmondta, hogy még nem tudják, hogy mennyien haltak meg, csak annyit közölt, hogy többen. A szóvivő jelezte, hogy nemsokára sajtótájékoztatót tartanak az esettel kapcsolatban.

❗️🇨🇭 ALERTE INFO • Plusieurs morts après une explosion dans un bar à Crans-Montana, en Suisse. Des personnes ont également été gravement blessées. (médias locaux) pic.twitter.com/PbUtjXZ77e January 1, 2026

A robbanás hajnali fél kettőkor történt a Le Constellation nevű bárban. A Blick című svájci lap cikke szerint a robbanást egy koncert közben használt tűzijáték okozhatta, de a hatóságok ezt még nem erősítették meg. A bár a lap cikke szerint a pincében található.

A közösségi oldalakon terjedő videón látni, ahogy az emberek az égő bárból menekülnek.

(Telex)