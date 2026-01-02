Külföld :: 2026. január 2. 11:42 ::

Kövér László részvétét fejezte ki a Crans Montana-i tragédia miatt

Kövér László, az Országgyűlés elnöke részvétét fejezte ki a svájci Crans Montanában történt, halálos áldozatokat követelő tűzeset miatt - tájékoztatta az Országgyűlés Sajtóirodája pénteken az MTI-t.

"Mély megrendüléssel értesültem a szilveszter éjszaka Crans Montanában történt súlyos tűzesetről, amely negyven életet követelt és több mint százan sérültek meg" - fogalmazott a házelnök Pierre-André Page-nak, a Svájci Nemzeti Tanács elnökének és Stefan Englernek, a Svájci Államtanács elnökének írt részvétnyilvánításában.

Kövér László a Magyar Országgyűlés nevében őszinte részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt.

A délnyugat-svájci Crans-Montana síparadicsom egyik bárjában csütörtökön hajnali fél kettő körül keletkezett tűz. Mintegy 40 ember vesztette életét, és legkevesebb 115-en megsérültek.