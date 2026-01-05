Külföld, Háború :: 2026. január 5. 11:30 ::

Trump már Kolumbiát fenyegeti - "jól hangzik" egy újabb katonai művelet

Donald Trump vasárnap katonai akcióval fenyegette meg a kolumbiai kormányt, amikor újságírók előtt kijelentette, hogy számára "jól hangzik" egy, a venezuelaihoz hasonló művelet – írja a Reuters nyomán az Index.

– Kolumbia is nagyon beteg, egy beteg ember vezeti, aki szereti a kokaint gyártani és az Egyesült Államokban árulni, de ezt már nem sokáig fogja csinálni – fogalmazott Gustavo Petro kolumbiai elnökre utalva.

Amikor közvetlenül megkérdezték tőle, hogy az Egyesült Államok katonai műveletet hajt-e végre az ország ellen, Trump így válaszolt: "jól hangzik."



Az amerikai elnök szombaton indított nagyszabású támadást Venezuela ellen, amelynek keretében elrabolták Nicolás Maduro elnököt és feleségét. Vasárnap reggel kiderült, hogy egy brooklyni börtönben tartják őrizetben az elnököt és feleségét, akiket bíróság elé állítanak.

A házaspárt egyes források szerint az éjszaka közepén a hálószobájukból hurcolták el. Nahum Fernández, a kormányzó párt egyik tagja azt állította, hogy egy katonai bázison tartózkodtak, "ott hajtottak végre egy olyan akciót, amelyet az ország elnöke és first ladyje elrablásának nevezhetünk".

Később Donald Trump nyíltan megfenyegette Venezuela új vezetőjét, Delcy Rodríguezt, és nem zárta ki újabb amerikai katonai beavatkozások lehetőségét sem. Az amerikai elnök kiemelte: "ha nem cselekszik helyesen, nagyon nagy árat fog fizetni, valószínűleg nagyobbat, mint Maduro."

A történteket követően hat ország – Spanyolország, Brazília, Chile, Kolumbia, Mexikó és Uruguay – közös nyilatkozatban ítélte el az Egyesült Államok venezuelai katonai fellépését. Úgy véli, hogy Washington lépései súlyosan veszélyeztetik a békét és a regionális biztonságot, miközben közvetlen kockázatot jelentenek a civil lakosság számára is.

Trumpnak Grönlandra is "szüksége van"

Donald Trump a vasárnapi interjúban a venezuelai helyzet mellett Grönlandról is szót ejtett, stratégiai célként emlegette a szigetországot. Úgy fogalmazott, hogy "Grönlandra szükségünk van, teljesen biztosan, mert orosz és kínai hajók veszik körül".

Arra a kérdésre, hogy a venezuelai akció előrevetíti-e a grönlandi katonai beavatkozást, Trump úgy reagált, hogy ezt másoknak kell eldönteniük. "Maguknak kell megítélniük. De Grönlandra tényleg szükségünk van, teljesen. A védelmünk miatt kell."

Kijelentésére Dánia azonnal reagált, a dán külügyminiszter felszólította az amerikai elnököt, hogy "hagyja abba a fenyegetőzést". A BBC beszámolója szerint Matte Frederiksen kijelentette, "teljesen értelmetlen arról beszélni, hogy az Egyesült Államoknak át kell vennie Grönlandot". Hozzátette: "az Egyesült Államoknak nincs joga bekebelezni a dán királyság három nemzete közül egyiket sem".

– Határozottan felszólítom az Egyesült Államokat, hogy hagyja abba a fenyegetéseket egy történelmi szövetséges, illetve egy másik ország és nép ellen, akik nagyon egyértelműen kijelentették, hogy nem eladók – szögezte le.

Néhány órával később azonban, az Air Force One fedélzetén Trump megismételte célját. Kijelentette: "nemzetbiztonsági szempontból szükségünk van Grönlandra, és Dánia nem lesz képes ezt biztosítani."

Az elnök kijelentése összefügg egy X-bejegyzéssel, amit Katie Miller, a Trump-kormányzat korábbi tisztviselője, egyben Stephen Miller, az amerikai elnök egyik legbefolyásosabb tanácsadójának felesége osztott meg. A bejegyzésben Grönland az amerikai zászló színeibe burkolva látható, rajta a sokatmondó "soon", vagyis hamarosan felirattal. A bejegyzés gyors diplomáciai reakciót váltott ki. Jesper Moller Sorensen, Dánia washingtoni nagykövete közvetlenül reagált. Jelezte, hogy Dánia "elvárja a Dán Királyság területi integritásának teljes tiszteletben tartását".