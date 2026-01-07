Külföld :: 2026. január 7. 21:36 ::

Rubio a jövő héten találkozik dán tisztségviselőkkel, hogy Grönlandról tárgyaljanak

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán közölte: a jövő héten találkozik dán tisztségviselőkkel, hogy Grönlandról tárgyaljanak.

A Fehér Ház keddi közlése szerint Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésének lehetőségeit fontolgatja, közéjük értve az amerikai haderő bevetését is. A fenyegető nyilatkozatokra reagálva Grönland és a dán kormány ismét találkozót sürgetett az amerikai külügyminiszterrel.

"A jövő héten találkozom velük, hogy tárgyaljunk" - mondta Rubio újságírók előtt.

Arra a kérdésre, hogy Trump elnök a sziget megvásárlását tervezi-e, Rubio kijelentette: mindig is ez volt a szándéka.

"Amennyiben a mindenkori elnök az Egyesült Államok nemzetbiztonságát fenyegető veszélyt lát, akkor megvan a lehetősége arra is, hogy azt katonai eszközökkel hárítsa el. Diplomatákként (...) azonban inkább más módszerekkel próbáljuk megoldani a problémákat, beleértve Venezuelát is" - mondta.

Karoline Leavitt fehér házi szóvivő szerdán közölte, hogy Trump elnök továbbra is elkötelezett a NATO mellett annak ellenére, hogy nemzetbiztonsági csapatával aktív megbeszéléseket folytat Grönland megvásárlásának lehetőségéről. "Minden lehetőség az asztalon van Trump elnök számára" - húzta alá Leavitt sajtótájékoztatóján, hozzátéve, hogy "az elnök első opciója mindig is a diplomácia volt".

Leavitt rávilágított, hogy Grönland megszerzése az Egyesült Államoknak nagyobb ellenőrzést biztosítana az Északi-sarkvidék felett, valamint bármely agresszió elhárítását ebben a stratégiai jelentőségű régióban.

"Az elnök nagyon nyíltan és egyértelműen elmondta önöknek és az egész világnak, hogy meglátása szerint az Egyesült Államok érdekeit leginkább az szolgálja, ha visszatartja Oroszországot és Kínát az agressziótól az Északi-sarkvidéken, ezért csapata jelenleg arról tanácskozik, hogy milyen formát ölthet az esetleges vétel" - mutatott rá a szóvivő, hozzátéve: nem tud arról, hogy Trump elnök bármikor megkérdőjelezte volna Dánia fennhatóságát Grönland felett.

(MTI)