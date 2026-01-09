Külföld :: 2026. január 9. 17:23 ::

Francia külügyminiszter: Európának joga van nemet mondani az Egyesült Államoknak

Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter "jogot" követelt pénteken az európaiaknak arra, hogy "nemet mondhassanak" történelmi szövetségesüknek, az Egyesült Államoknak, ha szerintük valamely tette elfogadhatatlan.

A francia nagykövetek éves konferenciáján elmondott beszédében a diplomácia vezetője évkezdő "meghatározó fejleménynek" nevezte a disszonanciát az Egyesült Államokkal, "egy olyan országgal, amellyel nekünk, európaiaknak, sőt még inkább, nekünk, franciáknak háborúk és forradalmak által egybe kovácsolt, hosszú és egyedülálló közös történelmünk van".

"Néhány hónap alatt az új amerikai kormányzat úgy döntött - és ez jogában áll -, hogy újragondolja kapcsolatainkat" - mondta a külügyminiszter. "De nekünk is jogunkban áll nemet mondani egy történelmi szövetségesnek, legyen bármennyire történelmi is, ha álláspontja nem elfogadható, ha egyszerűen nemet kell neki mondani" - tette hozzá.

A héten több európai ország, köztük Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság és Olaszország közös nyilatkozatot adott ki Grönland és Dánia melletti kiállásáról azzal kapcsolatban, hogy Donald Trump amerikai elnök az Egyesült Államok számára követeli a Dániához tartozó északi-sarkköri területet.

Ezt megelőzően, január 3-án Barrot nyilvánosan elítélte és a nemzetközi jogot sértőnek nevezte, hogy az amerikai erők egy hadműveletben őrizetbe vették és az Egyesült Államokba szállították Nicolás Maduro venezuelai elnököt. Noha - mint kijelentette - Maduro, aki 2013 óta volt hatalmon, "súlyosan sértette a venezuelaiak méltóságát és önrendelkezési jogát".

A külügyminiszter visszautasította azt az állítást, miszerint Európát "civilizációs eltűnés" fenyegeti, amint ez az amerikai nemzetbiztonsági stratégia decemberben megjelent kiadványában szerepel.

"Nem, Európa nincs a civilizációs eltűnés szélén, és azok, akik ezt nagyképűen és nagy hangon állítják, jobban tennék, ha saját eltűnésüktől tartanának" - fogalmazott a francia kormánytag.

Mindazonáltal úgy látja, hogy az Európai Uniót "olyan külső ellenfelek fenyegetik, akik megpróbálják megbontani e közösség összetartását", "belülről pedig a demokratikus fáradtság" érzékelhető - ismerte el.

Ennek orvoslására azt kérte a nagykövetektől, hogy erősítsék fel Franciaország hangját, amelyet szerinte azért támadnak, mert zavarja a "reakciós internacionálét", amely "a Kreml folyosóitól az amerikai elnököt körülvevő MAGA-körig" (Make America Great Again) terjed.

Franciaország hangja "zavarja az autokratákat és az úgynevezett illiberális rezsimeket. Zavarja a korrupt oligarchákat, a revizionistákat és a mindenféle összeesküvéselméletet hirdetőket, akik háborút indítottak ellenünk a valóságérzékelés területén" - mondta. Azzal az egyértelmű céllal teszik ezt, hogy aláássák a franciák bizalmát intézményeikben, a nemzeti egyetértést és az európai egységet" - tette hozzá.

Jean-Noël Barrot megerősítette, hogy minisztériuma Sébastien Lecornu kormányfő támogatásával "felvette a harcot", és megszervezi az ellentámadást elsősorban az információ területén.

A miniszter "megújított koordinációt" ígért a kül- és a belügyminisztérium között, hogy a kormány jobban megfeleljen a franciák elvárásainak a bevándorlás területén. Ez ugyanis egy rendszeresen visszatérő téma, különösen az lesz megint a márciusi önkormányzati választások közeledtével - jegyezte meg.

"Honfitársaink elvárják, hogy határainkat ellenőrzés alatt tartsuk. Tudniillik azzal csak nyerünk, ha befogadunk külföldi munkásokat, alkotókat, újító szellemű embereket" - hangsúlyozta. Viszont "ha valakinek nincs vagy már nincs tartózkodási engedélye az országban, akkor ki kell kísérni a határon" - tette hozzá.

"Ennek a jogos állampolgári elvárásnak a kielégítését a geopolitikai feszültségek csökkentésével kell kezdeni, hiszen e feszültségek késztetik arra az embereket, hogy elmeneküljenek hazájukból" - mondta, és ezzel kapcsolatban üdvözölte, hogy sikerült elfogadni az Európai Unió migrációról és menedékjogokról szóló paktumát, amely már az idén hatályba lép, és megítélése szerint "meg fogja változtatni a helyzetet".

(MTI)