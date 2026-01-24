Külföld, Háború :: 2026. január 24. 06:55 ::

Külföldiek teszik ki a lakosság több mint 10 százalékát Csehországban

Külföldiek tették ki 2025 szeptember végén a teljes lakosság 10,2 százalékát Csehországban. Ez a hivatalos kimutatás szerint 1 107 403 embert jelent - jelentette a CTK cseh hírügynökség a Cseh Statisztikai Hivatal (CSÚ) a prágai belügyminisztérium legújabb jelentésére hivatkozva.

A tavalyi év harmadik negyedében az előző negyedévhez viszonyítva a külföldiek száma 16 ezerrel, éves összehasonlításban pedig 28 ezerrel nőtt.

A legtöbb külföldi Prágában, a legkevesebb a morvaországi Zlín régióban él. Az 1,4 milliós cseh fővárosban külföldiek teszik ki a lakosság mintegy 25 százalékát, számuk és arányuk folyamatosan növekszik.

Szeptember végén mintegy 594 000 ukrán, több mint 124 000 szlovák, mintegy 69 000 vietnámi és körülbelül 38 000 orosz állampolgár élt legálisan az országban. A magyar állampolgárok száma meghaladta a 20 ezret.

A CSU adatai szerint az ország lakossága 2024-ben éves szinten körülbelül 9000 fővel nőtt, és elérte a 10 909 500-at, főként az országban tartózkodó külföldiek számának növekedése miatt. A tavalyi év első felében viszont a lakosság száma mérsékelten, mintegy 13 ezerrel csökkent. Az egész évi adatok még nem ismeretesek.

A jelenleg Csehországban élő külföldiek mintegy 80 százalékát EU-n kívüli országok állampolgárai teszik ki, míg a maradék 20 százalékot az uniós államok polgárai - mutattak rá a statisztikusok.

(MTI)