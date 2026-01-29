Külföld :: 2026. január 29. 21:18 ::

Törökország az utolsó pillanatban közvetítene Irán és az USA között

Bár már az amerikai különleges repülőgépek is elindultak kelet felé, talán mégis elhárítható az Egyesült Államok és Irán közötti háború. Ennek érdekében utazik pénteken Ankarába Abbasz Aragcsi, a perzsa állam külügyminisztere.

Csütörtök délutáni hír, hogy Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter pénteken a török fővárosba, Ankarába repül tárgyalni, azzal a céllal, hogy elejét vegye az országa ellen irányuló amerikai támadásnak. A The Guardian cikke szerint a török diplomaták arra vennék rá Teheránt, hogy a nukleáris programjából kínáljon engedményeket az amerikaiaknak, így talán elkerülhető a súlyos következményekkel fenyegető összecsapás.

Recep Tayyip Erdogan török elnök videókonferenciát javasolt Donald Trump elnök és az iráni vezető, Maszúd Peszeskján között.

Aragcsi pénteki ankarai útja azok után valósulhat meg, hogy amerikai és iráni részről egyre agresszívabb fenyegetőzések hangzottak el, és felgyorsultak a válság elkerülésére tett diplomáciai lépések is. Szaúd-Arábia például terrorista szervezetnek nyilvánította az iráni Forradalmi Gárdát.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán arról beszélt, hogy harmincezer amerikai katona tartózkodik iráni csapásmérő eszközök, köztük rövid hatótávolságú ballisztikus rakéták hatósugarán belül. Míg magas rangú iráni vezetők jelezték a Reutersnek, hogy felkészültek a katonai összecsapásra, ugyanakkor diplomáciai csatornákon keresztül is folynak a tapogatódzások. A Kreml azt hangoztatta, hogy még mindig van esély a válság diplomáciai megoldására, miközben Törökország vállalta magára a legfőbb közvetítő szerepét.

Eközben Maszúd Peszeskján iráni elnök megígérte, hogy nyilvánosságra hozzák azoknak a nevét, akik életüket vesztették a hatóságok megtorló akcióiban, így próbálván gyógyírt nyújtani a gyászoló családok sebeire. Csakhogy elemzők véleménye szerint már késő, mindez már nem állíthatja helyre az iráni társadalom egységét.

Nem világos, Trump mit akar



Maga Donald Trump sem beszél egyértelműen. Az Egyesült Államok elnöke kezdetben azt mondta, azért támadnák meg Iránt, hogy megvédjék a tüntetőket, legutóbb viszont már arról beszélt, hogy a perzsa állam nukleáris programjának felszámolása céljából támadna.

Ilyen előzmények után írta Eszmail Bagei, az iráni külügyminisztérium szóvivője, hogy Aragcsi külügyminiszter pénteken Ankarába utazik hivatalos látogatásra.

Az Iráni Iszlám Köztársaság elhatározott szándéka, hogy erősíti kapcsolatait a szomszédaival, a jószomszédság és a kölcsönös érdekek talaján – olvasható az iráni külügyminisztérium közleményében.

Az Öböl-menti arab országok az iráni megtorlástól való félelmükben bejelentették, hogy nem engedik át a légterükön az Irán elleni esetleges támadásban részt vevő repülőgépeket.

(Index nyomán)