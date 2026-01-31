Külföld :: 2026. január 31. 20:55 ::

Szokás szerint szétverték Torinót az antifa terroristák

Több órára csatatérré változtak Torinó utcái, ahol szélsőbaloldali tüntetők csaptak össze a rendőrökkel szombaton. A baloldali pártok Milánóban is tüntettek az amerikai idegenrendészet (ICE) embereinek jelenléte ellen a téli olimpiai játékokon.

A Torinóban kora délután kezdődött tüntetés menete az esti órákban több ágra szakadt, amelyek letértek a hatóságokkal korábban egyeztetett útvonalról. A rendőrség adatai szerint közel húszezren vonultak fel, míg a szervezők szerint ötvenezren voltak, és egész Olaszországból, valamint külföldről is érkeztek a megmozdulásra.

Arcukat eltakaró antifa terroristák csoportjai először hulladéktárolókat gyújtottak fel, majd kövekkel, üvegekkel, petárdákkal, utcai jelzőtáblákkal támadtak a rendőrökre, akik több alkalommal visszaverték őket gumibotokkal, vízágyúkkal és könnygázzal. Egy rendőrségi jármű is kigyulladt. A felforgatók kezében házilag készített műanyag pajzs volt rajta az anarchisták jelvényeivel, sokan palesztin zászlót lobogtattak. Mások macskaköveket dobtak a rendőrökre, és fasisztának nevezték őket.

#31gennaio #Torino #Askatasuna pic.twitter.com/CI1zOObMBk In trenta contro un poliziotto steso a terra. Calci, pugni, martellate sulla schiena e sulle gambe. Di nuovo i maledetti di Askatasuna protetti dalla sinistra. Urgono arresti a raffica, non ci sono più scuse. Anni di galera, subito! #31gennaio2026 January 31, 2026

A város több helyszíne csatatérre változott. A tüntetők, a rendőrök és az eseményeket követő újságírók közül többen megsérültek. Több komcsit őrizetbe vettek.

A tüntetést szélsőbaloldali pártok, köztük a Zöldek és Baloldal Szövetsége (AVS), valamint anarchista csoportok szervezték azt követően, hogy tavaly december 18-án a belügyminisztériumhoz tartozó terrorizmusellenes nyomozóigazgatóság (Digos) behatolt és kiürítette az úgynevezett Askatasuna-központot. A baszk szabadság-mozgalomról elnevezett épületet 1996 óta szélsőbaloldali csoportok foglalták el.

A hatósági fellépés miatt az első tüntetést december 20-án tartották, amikor szintén harctérré változtak Torino utcái.

Un blindato della polizia è stato dato alle fiamme durante gli scontri a Torino per lo sgombero di Askatasuna. Momenti di guerriglia urbana quando il corteo è arrivato davanti all'ex sede sgomberata del centro sociale e l'iniziativa è andata a gruppi di antagonisti che hanno… pic.twitter.com/X9i3RVBRuI January 31, 2026

A kormánykoalíciót vezető Olasz Testvérek (FdI) párt nevében nyilatkozó Augusta Montaruli, aki a jobboldali erő képviselőházi frakcióvezető-helyettese, úgy vélekedett, hogy a felelősség a tüntetők oldalára álló, vagy az eseményeket teljes csendben kísérő baloldali pártokat terheli, amelyek nem határolják el magukat az erőszaktól.

Antonio Tajani miniszterelnök-helyettes, a Hajrá Olaszország (FI) elnöke szerint a baloldali tüntetők szokás szerint "szétverték" Torinót. Tajani hozzátette, hogy a kormány új biztonsági intézkedésekkel akarja megfékezni a hasonló megmozdulásokat, és védelmet nyújtani a hatósági erők embereinek.

Az Askatasunához tartozók bűnözők, és náluk csak azok rosszabbak, akik igazolják, védik, dédelgetik őket - hangoztatta Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, a Liga vezetője.

Milánóban szombat délután szintén közel húszezres tüntetést vezetett az ellenzéki Demokrata Párt (PD), az AVS és az Öt Csillag Mozgalom (M5S): a felvonulók síppal a szájukban demonstráltak az amerikai idegenrendészet (ICE) ügynökeinek jelenléte ellen a február 6-án kezdődő téli olimpiai játékokon, amelyek helyszíne Milánó és Cortina lesz. A demonstráció résztvevői az olasz kommunisták jelképes dalát, a Bella ciaót énekelték, valamint Bruce Springsteen amerikai rockénekes legújabb számát, amelyet az ICE és Donald Trump amerikai elnök ellen írt.

A szélsőbaloldali szervezetek bejelentették, hogy február 5-től az olimpiai játékok ellen akarnak tüntetni Milánóban, és február 7-re újabb tömegmegmozdulást hirdettek meg a városba.

(MTI nyomán)