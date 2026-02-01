Legkevesebb nyolc ember meghalt Törökország Antalya régiójában egy buszbalesetben- közölte vasárnap a térség kormányzója.
Hulusi Sahin szerint 26-an megsérültek a balesetben, néhányan közülük súlyosan. A kormányzó tájékoztatása szerint a busz túl gyorsan ment a nedves úton, és ezért történt a tragédia. A TRT török állam televízió felvételei szerint a busz felborult.
Antalyában az elmúlt időszakban heves esőzések voltak, és Törökország déli és nyugati részére a következő napokra is vihart jósolnak a meteorológusok.
(MTI)