Külföld :: 2026. február 1. 13:43 ::

Halálos buszbaleset történt Antalyában

Legkevesebb nyolc ember meghalt Törökország Antalya régiójában egy buszbalesetben- közölte vasárnap a térség kormányzója.

Hulusi Sahin szerint 26-an megsérültek a balesetben, néhányan közülük súlyosan. A kormányzó tájékoztatása szerint a busz túl gyorsan ment a nedves úton, és ezért történt a tragédia. A TRT török állam televízió felvételei szerint a busz felborult.

Antalyában az elmúlt időszakban heves esőzések voltak, és Törökország déli és nyugati részére a következő napokra is vihart jósolnak a meteorológusok.

(MTI)