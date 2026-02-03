Külföld :: 2026. február 3. 06:41 ::

Trump szerint Mexikó nem fog olajat szállítani Kubának

Washington fokozza a Kubára gyakorolt gazdasági nyomást, Mexikó pedig felhagy a kubai olajszállításokkal - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök az Ovális Irodában újságírók előtt.

"Mexikó le fogja állítani az olajszállítást" - fogalmazott az amerikai elnök. A mexikói hatóságok egyelőre nem reagáltak a hírügynökségi érdeklődésekre.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök kormánya vasárnap jelentette be, hogy humanitárius okokból olajat fognak szállítani Kubának, de "konfrontáció keresése nélkül". Jelezte egyúttal, hogy a támogatás más termékekből is állhat.

Mexikó Kuba legnagyobb olajszállítója. A szigetország rendszeresen energiahiánnyal küzd: gyakoriak az áramszünetek, áramkimaradások, üzemanyaghiány nehezíti a mindennapokat. Kuba az áramtermeléshez, a benzinellátáshoz és a repülőgép-üzemanyaghoz nagymértékben importált finomított termékekre szorul.

A kubai kormány megerősítette, hogy folynak egyeztetések Washington és Havanna között, ám ezek még nem minősülnek hivatalos párbeszédnek. Carlos Fernández de Cossío kubai külügyminiszter-helyettes az AFP-nek adott interjúban úgy fogalmazott: "ma még nem beszélhetünk párbeszédről az Egyesült Államokkal, de igaz, hogy voltak kapcsolatok a két kormány között." Trump vasárnap szintén azt mondta, hogy kormánya "a legmagasabb kubai vezetőkkel" tárgyal egy megállapodásról.

Trump az elmúlt hetekben több fronton is fokozta a kubai energiaszektorra gyakorolt nyomást. Miután az Egyesült Államok katonai műveletben elfogta Nicolás Maduro venezuelai vezetőt, Washington megakadályozta a venezuelai olajszállításokat Kuba felé, a szigetország pedig az elmúlt 25 évben jelentős mértékben venezuelai kőolajra támaszkodott. Az amerikai elnök ezt követően rendeletben további vámokkal fenyegette meg mindazokat az országokat, amelyek olajat szállítanak Kubának. A kubai kormány ezt "brutális agressziós cselekedetnek" nevezte.

(MTI)