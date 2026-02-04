Külföld :: 2026. február 4. 12:18 ::

Te egy legenda vagy, vegyél feleségül! - írta Epsteinnek András herceg volt felesége

Kedden derült ki, hogy Sarah Ferguson egy e-mailt küldött Jeffrey Epsteinnek, miután már elítélték kiskorúak ellen elkövetett szexuális bűncselekmények miatt. A levélben egy „szingli” nőről írt, akinek „nagyszerű teste” van, és akit a figyelmébe ajánlott – derül ki a Daily Mail cikkéből.



Fotó: WireImage

A volt yorki hercegné egy személyes e-mailben magát ajánlotta feleségként a pedofilnak. Sarah ekkor már elvált Andrew Mountbatten-Windsor volt yorki hercegtől. Ajánlatában azt is javasolta, vegyék fel az említett hölgyet alkalmazottnak.

Az Epstein-akták nyilvánosságra hozott dokumentumaiból az is kiderül, hogy 2009. július 24-én, két nappal azután, hogy főnöke kiszabadult a börtönből, Epstein asszisztense, Lesley Groff e-mailt küldött a szexuális ragadozónak, amelyben arra kérte, hogy hagyja jóvá a Yorkok utazási költségeinek kifizetését.

Sarah Ferguson – ismert becenevén Fergie – és két lánya, Beatrice és Eugenie repülőjegyei csaknem 15 000 dollárba (mai árfolyamon körülbelül 4,8 millió forintba) kerültek. Utazásuk célja az volt, hogy a börtönből éppen kiszabadult Epsteint szabadlábra helyezése után mindössze 48 órával meglátogathassák az Egyesült Államokban. Ferguson a London-Heathrow repülőtérről az Egyesült Államokba üzleti osztályon tervezett repülni, lányai pedig turistaosztályon utaztak – áll a 2009. július 24-én elküldött e-mailben:

A hercegné és a lányok Heathrow-ból Miamiba, valamint New Yorkból Heathrow-ba tartó repülőútjának jegyeivel kapcsolatban: a lányok számára turistaosztályú, a hercegné számára pedig üzleti osztályú retúr repülőjegyet tudunk szerezni. A lányok repülőjegyeinek összértéke 4835,94 dollár, a hercegné repülőjegyeinek összértéke pedig 9244,16 dollár. Engedélyezi a jegyek megvásárlását?

Nem tudni, hogy Epstein mit válaszolt, és hogy kifizette-e a számlát, Sarah és lányai mindenesetre elutaztak az Egyesült Államokba.

Többszörös nászajánlat és hízelgés

Fergie több alkalommal is azt mondta a szexuális bűncselekményeket elkövető zsidónak, hogy vegye őt feleségül, még azután is, hogy Epstein 13 hónapos börtönbüntetését letöltötte, amit azért kapott, mert 14 éves lányokkal akart szexuális kapcsolatot létesíteni. Egy 2009. szeptember 17-én elküldött e-mailben egy állítólagos barátnőjéről így írt: „Őt is elveheted feleségül. Szingli, és nagyszerű teste van.”

Majd így folytatta:

Tudod, mit, vegyél feleségül engem, és majd alkalmazni fogjuk őt.

Sarah Ferguson körberajongta Epsteint, aki kifizette a nő néhány adósságát. A nő azt is írta a szexuális bűncselekményekért elítélt zsidónak, hogy ő egy „legenda”, és viccelődött azzal, hogy össze kellene házasodniuk.

A volt yorki hercegnő úgy dicsérte a szexuális bűnözőt, mint „a testvér, akire mindig is vágyott”. Fergie az egyik e-mailben így ír:

Te egy legenda vagy. Nincsenek szavak, amelyekkel leírhatnám, mennyire szeretlek, és mennyire hálás vagyok a nagylelkűségedért és kedvességedért. A szolgálatodra állok. Csak vegyél feleségül.

Saját gyerekeit sem kímélte

Más e-mailekben, amelyeket Epsteinnek küldött, Sarah megemlítette lánya, Eugenie szexuális életét, és beszélt arról a találkozóról is, amelyre tinédzserkorukban elvitte gyermekeit ebédelni a pedofil bűnözővel – mindössze két nappal a börtönből való szabadulása után. A hercegnők 2009-ben, a találkozó idején 20 és 19 évesek voltak.

A Eugenie-t említő e-mailt anyja a lány 20. születésnapja környékén küldte, amelyet az akkori barátjával, jelenlegi férjével, Jack Brooksbankkal töltött.

Hétfőn a Daily Mail nyilvánosságra hozta, hogy Beatrice és Eugenie hercegnők „megdöbbentek” anyjuk Jeffrey Epsteinnek írt kínos e-mailjei miatt. A nővérekhez közel álló források szerint szégyenkeznek azok az újonnan megjelent fotók miatt is, amelyeken apjuk, az egykori András herceg egy földön fekvő nő fölött áll négykézláb, akinek arcát kitakarták.

A lányokhoz közeli források úgy fogalmaztak:

Nem hisszük, hogy a lányoknak sokat mondtak volna arról, ami most napvilágra került, és egyszerűen megdöbbentek attól, hogy szüleik milyen közel álltak ehhez a szörnyű emberhez.

Beatrice és Eugenie hercegnőkhöz közel álló forrás szerint most már egyértelmű, hogy Károly király és Vilmos herceg tudták, hogy további botrányok várnak a hercegnők szüleire.

A tavaly novemberi brazíliai utazás alatt, amikor Vilmos herceg a Rio de Janeiróban megrendezett Earthshot-díjátadó gálát vezette, a források szerint szűkszavú volt, amikor András hercegről kérdezték, és azt mondta az érdeklődőknek: „Bárcsak többet mondhatnék, de nem tehetem”, ami arra utal, hogy tájékoztatták a nyilvánosság elé még nem került további leleplező információkról. A forrás szerint nyilvánvaló, hogy Vilmos herceg és a király valamilyen előzetes figyelmeztetést kaptak a hírszerzési tájékoztatókon.

Amikor Andrást és Sarah-t kilakoltatták a Royal Lodge-ból, egyesek szerint ez túl szigorú intézkedés volt, azonban a ma már ismert tények fényében ez a szankció egyáltalán nem tűnik túlzónak.

Kétségbeesett üzenetek

A Daily Mail kedden nyilvánosságra hozta, hogy Fergie egyik Epsteinnek címzett e-mailjében azt állította, hogy „még soha egyetlen nő sem távozott a királyi családból a fejével együtt”, és hogy „1000 százalékig cserben hagyták”, miután úgy tűnt, hogy pénzt fogadott el azért, hogy hozzáférést biztosítson Epsteinnek a volt András herceghez, korábbi férjéhez.

A volt yorki hercegné 2010 júliusában azt írta, hogy „most már teljesen egyedül van”, és egy sor személyes botrány miatt meg fogják őt semmisíteni az Egyesült Királyságban.

A palota nem tud lefejezni, ezért teljesen hiteltelenné fog tenni – teljesen megsemmisítenek – írta, utalva VIII. Henrik feleségeinek, Anne Boleyn és Catherine Howard kivégzésére.

A pénznek mégis van szaga

Ferguson levelet írt a pedofil pénzembernek néhány héttel azután is, hogy egy bulvárlap „csapdájába esett”, és így kiderült, hogy 500 000 dollárt (körülbelül 161 millió forintot) fogadott el azért cserébe, hogy hozzáférést biztosítson Andrew Mountbatten-Windsorhoz, az akkori brit kereskedelmi követhez.

Tekintve, hogy hírneve romokban hevert és elfogyott a pénze, Fergie a királyi családot támadva megköszönte Epsteinnek, hogy „támasza” volt – az erről szóló e-mailt az előbbiekhez hasonlóan az Epstein-akták részeként közölték.

Sarah Ferguson első nyilvánosságra hozott e-mailjében 2010. július 13-án így írt Epsteinnek:

Meghaltál számomra? Ne tedd... Kérlek, te vagy a támaszom.

Az e-mailekből kiderült, a pedofil többször is megszervezte Fergie szállását az Egyesült Államokban.

– Most 1000 százalékig ki vagyok téve, ahogy előre tudtam, hogy a sajtó száműzni fog. Most teljesen egyedül vagyok. Ez több mint botrányos, és senki sem tehet semmit. Nem tudom felfogni, hogy ez hova vezethet. Vissza kell térnem [az Egyesült Királyságba], hogy szembenézzek a bíróval és az esküdtszékkel, és ismét felakasszanak – írta a volt hercegnő egy kétségbeesett üzenetében.

Később kiderült, hogy Epstein kifizette néhány adósságát, amit később a nő „hatalmas hibának” nevezett.

Az eltitkolt gyermek és a kínos felismerés

A Daily Mail kedden egy olyan e-mailt is feltárt, amelyben Sarah Ferguson arra utal, hogy Epsteinnek volt egy titkos gyermeke. A volt yorki hercegné azzal vádolta, hogy 2011-ben elhagyta őt. Úgy fogalmazott, hogy most már „kristálytisztán” látja, hogy Epstein csak azért volt a barátja, hogy közel kerülhessen volt férjéhez, a korábbi András herceghez.

A nő így fogalmazott:

Eltűntél. Nem is tudtam, hogy gyereket vársz. Annyira kristálytisztává vált nekem, hogy csak azért barátkoztál velem, hogy közelebb kerülj Andráshoz. Ez mélyen megbántott. Jobban, mint azt valaha is felfognád.

Fergie volt férjétől értesült a kisfiúról, akivel kapcsolatban már egy korábbi e-mailben is gratulált a pedofil bűnözőnek.

A korábban nyilvánosságra hozott e-mailekből kiderült, hogy a volt hercegné 2011. április 26-án Epsteint „legfőbb barátjának” nevezte. Ez alig néhány héttel azután történt, hogy a riportereknek azt mondta, soha többé nem akarja, hogy bármi köze legyen a szexuális bűnözőhöz.

(Daily Mail - Index nyomán)