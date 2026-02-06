Külföld :: 2026. február 6. 22:10 ::

A norvég hercegné "mélységesen sajnálja" az Epsteinnel való barátságát

Mette-Marit norvég hercegné, Haakon trónörökös felesége pénteken kijelentette: "mélységesen sajnálja" barátságát az amerikai szexuális bűnöző Jeffrey Epsteinnel és a helyzetet, amelybe a királyi családot juttatta - áll a királyi palota közleményében.

Mette-Marit neve számos alkalommal szerepel az amerikai igazságügy-minisztérium által egy hete közzétett több millió dokumentumban, feltárva a hercegné és a pedofil zsidó közötti, korábban nem gyanított összejátszást.

"Fontosnak tartom kifejezni mély sajnálatomat a Jeffrey Epsteinnel fenntartott barátságért. Fontos számomra, hogy bocsánatot kérjek mindazoktól, akiknek csalódást okoztam" - mondta a királyi palota közleménye szerint a hercegné, aki 2001-ben kötött házasságot a trónörökössel.

"Nagyon sajnálom a helyzetet is, amelybe belerángattam a királyi családot, mindenekelőtt a királyt és a királynét" - tette hozzá.

Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök korábban felszólította a hercegnét, adjon magyarázatot a 2008-ban elítélt, majd a börtönben 2019-ben állítólag öngyilkosságot elkövető amerikai szexuális bűnözővel történt számos elektronikuslevél-váltásra.

A királyi palota közleménye szerint "a hercegné beszélni kíván a történtekről, és részletes magyarázatot akar adni". "Egyelőre ezt nem tudja megtenni. A trónörökösné nagyon nehéz helyzetben van".

Az 52 éves hercegné vasárnap már sajnálkozását fejezte ki az Epsteinnel való érintkezés miatt, és amiért "elmulasztott tájékozódni" az előéletéről.

Az Epstein-aktákban több százszor szerepel a koronahercegné neve.

A dokumentumokból, amelyek között e-mailváltások is szerepelnek, kiderült, hogy Mette-Marit 2013-ban bérbe vett három napra egy Epstein tuladjonában lévő Palm Beach-i ingatlant. Az NRK norvég műsorközvetítő szerint a floridai tartózkodást egy közös barátjuk szervezte, amit később a királyi család is megerősített.

Idősebb fia, a 29 éves Marius Borg Hoiby ügyében - aki a Haakon trónörökössel kötött házassága előtti rövid viszonyából született -, kedd óta tárgyalás folyik, 38 vádpontban emeltek ellene vádat, közöttük négyrendbeli nemi erőszak és a volt élettársaival szembeni erőszakcselekmények miatt.

A hercegné egy gyógyíthatatlan betegség, a tüdőfibrózis egyik ritka formájában szenved, feltehetően tüdőátültetésre szorul majd.

Több más norvég személyiség is magyarázkodni kénytelen az Epsteinnel fenntartott kapcsolatai miatt. Thorbjorn Jagland volt miniszterelnök ellen rendőrségi nyomozás indult "korrupció súlyos esetének" gyanúja miatt. Jagland 1996-1997-ben volt Norvégia kormányfője, volt a norvég Nobel-bizottság elnöke és az Európa Tanács főtitkára is.

