Külföld :: 2026. február 9. 20:20 ::

Epsteinről faggatták volna szeretőjét a kongresszusi képviselők, de nem mondott semmit

Hétfőn meghallgatták az amerikai képviselőházi politikusok Ghislaine Maxwellt, Jeffrey Epstein egykori - hozzá hasonlóan zsidó - szeretőjét, aki jelenleg 20 éves börtönbüntetését tölti, miután 2022-ben kiskorúak szexuális célú kereskedelme miatt elítélték – derül ki a BBC híréből, melyet a Telex szemlézett. Pontosabban meghallgatták volna, ugyanis Maxwell élt az ötödik alkotmány-kiegészítésben lefektetett jogával, és nem nyilatkozott olyan dolgokról, amik gyanúba keverhették volna.

A képviselők azt mondták, úgy készültek, hogy így fog történni, de a bizottság elnöke, James Comer így is csalódott. A nő szerinte nagyon rossz ember, aki nem érdemel kegyelmet. Más demokrata párti képviselők szerint Maxwell egy szörnyeteg, aki csak az Epstein-iratokban szereplő bűntársait védi, és nem érdekli, kiknek ártott, nem érez bűnbánatot. Melanie Stansbury képviselő szerint Maxwell így üzente Donald Trump amerikai elnöknek, hogy a hallgatása megvásárolható. A nő ügyvédjei korábban azt mondták, hogy ha Maxwell teljes elnöki kegyelmet kap, akkor hajlandó válaszolni a képviselők kérdéseire.

A képviselők szerint Maxwell robotikus volt, monoton hangon beszélt a zárt ajtós meghallgatáson. Bár várható volt, hogy semmit nem fog mondani, Epstein áldozatainak egy csoportja a meghallgatás előtt közös levelet küldött a képviselőknek, hogy figyelmeztessék őket: legyenek szkeptikusak mindennel kapcsolatban, amit Maxwell mond.

Maxwell online jelent meg a meghallgatáson, mert büntetését egy texasi börtönben tölti, ahova nem erőszakos és fehérgalléros bűncselekmények elkövetőit zárják – például Elizabeth Holmest, a Theranos vezérigazgatóját. Korábban egy hasonló, de floridai börtönben tartották fogva, de miután a nyáron hosszan vallott Todd Blanche helyettes főügyésznek, átkerült Texasba.

Az Austin közelében található intézményben a raboknak dolgozniuk kell, de részt vehetnek nyelv- és üzleti tanórákon is. Emellett sportolhatnak, tévézhetnek, és vallási rendezvényeken is részt vehetnek. Videóhívással gyakran beszélhetnek a családtagjaikkal, és hétvégéken és ünnepnapokon is fogadhatnak látogatókat.