Friss dokumentumok: Trump Epsteint visszataszítónak, szeretőjét gonosznak nevezte, örült a vizsgálatnak

A legfrissebb dokumentumok szerint Donald Trump 2006-ban telefonon beszélt Palm Beach rendőrfőnökével, amikor az első komolyabb vizsgálatok indultak Jeffrey Epstein ellen Floridában. A rendőrfőnök évekkel később az FBI-nak tett vallomásában azt mondta: Trump arról számolt be, hogy Epsteint korábban kitiltotta a Mar-a-Lagóból, visszataszítónak nevezte, és örömét fejezte ki amiatt, hogy a hatóságok végre lépéseket tesznek ellene − írja a Bild.



Donald Trump, Melania Trump, Jeffrey Epstein és Ghislaine Maxwell 2000. február 12-én Floridában (fotó: Davidoff Studios / Getty Images)

A beszélgetés során Trump külön kitért Ghislaine Maxwellre is, akit gonosznak nevezett, és azt mondta, szerinte a nyomozásnak inkább rá kellene összpontosítania. A rendőrfőnök szerint Trump azt is elmondta, hogy egyszer olyan helyzetbe került, ahol Epstein közelében fiatal lányok voltak jelen, de állítása szerint azonnal távozott.

Ez a vallomás azért vált különösen hangsúlyossá most, mert időben jóval megelőzi Epstein 2019-es letartóztatását és halálát, vagyis azt sugallja, hogy Epstein problémás tevékenysége már évekkel korábban ismert volt bizonyos körökben.

A korábbi megszólalások ellentmondása

A rendőrségi jegyzőkönyv tartalma éles ellentétben áll Donald Trump korábbi nyilvános kijelentéseivel. A 2000-es évek elején Trump még könnyed, baráti hangnemben beszélt Epsteinnel kapcsolatban egy magazininterjúban, amely akkor azt a benyomást keltette, hogy a pedofil zsidó a társasági elit elfogadott, problémamentes tagja.

A két megszólalás közötti különbség nem önmagában Trump személyéről szól, hanem arról, hogy Epstein megítélése már jóval az ügy nyilvános kirobbanása előtt is kettős volt. Míg kifelé sokáig a gondtalan milliárdos képe jelent meg, zárt ajtók mögött már léteztek komoly gyanúk és elhatárolódások. Ez az ellentmondás kérdőjelezi meg azt a később gyakran hangoztatott védekezést, miszerint a politikai és gazdasági elit nem tudhatott volna Epstein valódi tevékenységéről.

Donald Trump szerepe azért került most újra a középpontba, mert a rendőrségi vallomás alapján ő az egyik első befolyásos szereplő, aki dokumentálható módon már 2006-ban problémás figuraként beszélt Epsteinnel kapcsolatban a hatóságoknak. Ez nem bizonyít bűncselekményt, de időben elhelyezi Trumpot abban a folyamatban, amely megmutatja: Epstein környezetében sokkal korábban is létezett tudás és gyanú, mint azt később sokan állították.

Az Epstein-ügy új szakaszba lépett. További kongresszusi meghallgatások várhatók, és egyre nagyobb a politikai nyomás arra, hogy a még titkosított dokumentumok is nyilvánosságra kerüljenek. A botrány ma már nem csupán egyetlen ember bűneiről szól, hanem arról, hogyan volt képes egy befolyásos hálózat évtizedeken át elkerülni az elszámoltatást.