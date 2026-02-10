Külföld :: 2026. február 10. 11:27 ::

Peking támogatja az újraegyesítést pártoló tajvani erőket

Kína határozott támogatást ígér az újraegyesítést pártoló tajvani "hazafias" erőknek, és kemény kézzel bánik a szigetnek függetlenséget követelő csoportokkal - jelentette ki Vang Hu-ning, a Kínai Kommunista Párt negyedik számú vezetője a párt tajvani ügyekkel foglalkozó munkakonferenciáján, amiről az állami média kedden számolt be.

Pekingnek el kell utasítania a külső beavatkozást, fenn kell tartania a békét és a stabilitást a Tajvani-szoros két partján, és elő kell mozdítani a nemzeti újraegyesítés ügyét - tette hozzá.

Vang nem beszélt katonai erő alkalmazásáról, de Kína már többször jelezte, hogy nem zárja ki azt, és a védelmi minisztérium keddi közleménye szerint "ha a tajvani függetlenségpártiak fegyveres erői provokálnak, akkor elkerülhetetlenül megsemmisülnek".

Az önálló kormányzattal rendelkező Tajvant Kína saját területének tekinti, de Tajpej elutasítja ezt, és álláspontja szerint a sziget jövőjéről kizárólag a tajvani nép dönthet. Peking az utóbbi években fokozta katonai és politikai nyomásgyakorlását a szigettel szemben azzal a céllal, hogy érvényesítse igényét a sziget feletti szuverenitásra.

Hszi Csin-ping kínai elnök a múlt héten Donald Trump amerikai elnökkel folytatott telefonbeszélgetésében szintén hangsúlyozta: Tajvan kérdése a kínai-amerikai kapcsolatok legfontosabb ügye, és Washingtonnak körültekintőbbnek kellene lennie a Tajvannak történő fegyverszállítások terén. Ahogy a világ országainak túlnyomó többsége, az Egyesült Államok hivatalosan nem ismeri el független államként a szigetet, de a tajvani vezetés legjelentősebb támogatója és fegyverszállítója.

(MTI)