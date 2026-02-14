Külföld, Háború :: 2026. február 14. 10:10 ::

Trump: Oroszország meg akar állapodni, most Zelenszkijnek kell lépéseket tennie

Donald Trump szerint az "ukrán" elnöknek kell lépéseket tennie az ukrajnai háború lezárása érdekében - az amerikai elnök erről újságírók előtt beszélt pénteken.

Donald Trump arra a kérdésre válaszolva, hogy véleménye szerint Ukrajnában szükség lenne-e választások megtartására, annyit felelt, hogy a béke felé vezető úton Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek van feladata.

"Oroszország meg akar állapodni, és Zelenszkijnek mozgásba kell lendülnie, másként egy nagyszerű lehetőséget mulaszt el"

- fogalmazott az amerikai elnök.

Az ukrajnai békéről szóló orosz-ukrán tárgyalások amerikai közvetítéssel jövő kedden és szerdán Genfben folytatódhatnak.

"Mindenkinek szüksége van az Egyesült Államokra"

Donald Trump a Fehér Házat elhagyva Irakkal kapcsolatban arról beszélt, hogy a miniszterelnök megválasztásának folyamatát figyelemmel kíséri, és hozzátette, hogy a fejleményekhez igazítva vannak elképzelések a washingtoni kormány részéről. "Végül mindenkinek szüksége van az Egyesült Államokra" - fogalmazott.

Donald Trump korábban kifogást fogalmazott meg az iraki kormányfői posztra megnevezett Núri al-Malik személyével szemben, azt állítva, hogy legutóbbi miniszterelnöksége "szegénységbe és teljes káoszba" sodorta Irakot.

(MTI nyomán)