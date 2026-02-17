Külföld :: 2026. február 17. 21:09 ::

A spanyol kormány digitális szexuális erőszak és gyermekpornográfia gyanúja miatt kér ügyészségi vizsgálatot közösségi platformok ellen

Digitális szexuális erőszak és gyermekpornográfia bűncselekmények gyanúja miatt kér ügyészségi vizsgálatot a legnagyobb internetes közösségi platformok (X, Meta, Tiktok) ellen a spanyol kormány - jelentette be Elma Sainz kormányszóvivő a kabinet keddi ülését követően Madridban.

"Gyermekeink biztonsága, imázsuk, magánéletük és szabadságuk védelme forog kockán" - fogalmazott, hangsúlyozva, hogy az interneten és a közösségi médiában tapasztalható "nyilvánvaló büntetlenség" arra kényszeríti az állami intézményeket, hogy minden létező mechanizmust igénybe vegyenek e jelenség elleni küzdelem érdekében.

A kormány kezdeményezése egy tárcaközi szakmai jelentésen alapul, amely szerint egyre növekszik a szexuális tartalmú és gyermekpornográf tartalmak létrehozása és terjesztése mesterséges intelligencia felhasználásával, tömeges terjedésüket pedig a közösségi platformok teszik lehetővé. Ráadásul olyan sebességgel és átláthatatlansággal, amely rendkívül megnehezíti a felderítést és az üldözést.

A kabinet célja, hogy az ügyészség vizsgálja ki az esetleges visszaéléseket és tegye meg a megfelelő büntetőjogi lépéseket, valamint olyan cselekvési kritériumokat állapítson meg, amelyek segítik a potenciális áldozatok vagy törvényes gyámjaik számára jogaik érvényesítését.

A spanyol kormány emlékeztetett: az Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló törvény alapján már 2024-ben eljárást indított a Meta és a TikTok ellen illegális tartalmak terjesztése miatt, de az Európai Unión kívül az Egyesült Királyság, Malajzia, Indonézia, Kenya és számos amerikai állam is vizsgálódik.

A kedden bejelentett döntés egy kormányzati intézkedéscsomag része, amelynek keretében Spanyolország megtiltaná a 16 év alattiak hozzáférését a közösségi médiához, köteleznék a digitális platformokat hatékony életkor-ellenőrző rendszerek alkalmazására, az algoritmusok manipulálását bűncselekménynek minősítenék, valamint bevezetnének egy "gyűlölet- és polarizációs lábnyom" követésére alkalmas rendszert, amely feltárja, hogyan táplálják a digitális platformok a megosztottságot és erősítik fel a gyűlöletet.

(MTI)