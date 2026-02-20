Külföld :: 2026. február 20. 16:46 ::

Epstein hagyatékkezelői 25 és 35 millió dollár közötti kártérítést ajánlottak fel az áldozatoknak

Jeffrey Epstein hagyatékkezelői 25 és 35 millió dollár közötti összegű kártérítést ajánlottak fel a súlyos szexuális visszaélésekkel megvádolt néhai zsidó pénzember áldozatainak helyi idő szerint csütörtökön napvilágra került bírósági dokumentumok szerint.

Ha a kártérítési megállapodás bírói jóváhagyást kap, akkor lezárulhat az a per, amelyet 2024-ben indítottak Epstein hagyatékkezelői, vagyis egykori ügyvédje, Darren Indyke, illetve volt könyvelője, Richard Kahn ellen azzal a gyanúval, hogy közreműködtek fiatal nők és tinédzserkorú lányok szexuális kizsákmányolásában. A felperesek szerint Indyke és Kahn segédkezett Epsteinnek létrehozni bankszámlák és cégek olyan összetett hálózatát, amelynek segítségével az el tudta rejteni törvénytelen cselekedeteit, illetve "bőségesen kompenzálni" tudta áldozatait és segítőit.

A megállapodás részeként sem Indyke, sem Kahn nem ismeri be, hogy bármi törvénytelent elkövetett volna - hangsúlyozta az alperesek jogi képviselője. Az ügyvéd szerint az egyezség "bizalmas módon nyújt pénzügyi segítséget" azoknak az áldozatoknak, akik még nem kaptak kártérítést Jeffrey Epstein vagyonkezelőitől. A megállapodás szerint a kártérítésben részesülők lemondanak mindenféle további jogi követelésről.

Az Epstein-hagyaték kezelői korábban létrehoztak egy alapítványt, amely már 121 millió dollár értékben fizetett ki kártérítéseket, illetve további 49 millió dollárt áldozatokkal kötött egyezségek értelmében.

Az Epstein által hátrahagyott vagyontárgyak értékét 600 millió dollárra becsülik.

(MTI nyomán)