India és Brazília kritikus ásványkincsekről és ritkaföldfémekről írt alá megállapodást

A kritikus ásványkincsekről és a ritkaföldfémekről írt alá szombaton megállapodást Narendra Modi indiai miniszterelnök és Luiz Inacio Lula da Silva brazil elnök Újdelhiben.

A szerződést - amely révén a két ország megerősíti együttműködését e két területen - Modi fontos lépésnek nevezte a globális ellátási láncok megerősítése felé, egyúttal emlékeztetett arra, hogy Brazília hazája legnagyobb kereskedelmi partnere a latin-amerikai régióban. Hozzátette azt is, hogy a felek az elkövetkezendő öt évben húszmilliárd dollár fölé kívánják emelni a kétoldalú kereskedelmi forgalmukat, illetve hangsúlyozta, hogy Brazíliaváros és Újdelhi együttműködése mélyülni fog a védelmi kapcsolatok terén is.

A világ legnépesebb országának számító India a brazil export tizedik legnagyobb piacát jelenti.

Lula a sajtónak elmondta, hogy a megállapodás több befektetést irányoz elő a kritikus ásványkincsek és a megújuló energia terén.

Brazília rendelkezik a világ második legnagyobb készleteivel ezekből az anyagokból, amelyek számos termékhez szükségesek, az elektromos járművektől a napelemeken és okostelefonokon át a repülőgép-hajtóművekig és irányított rakétákig.

India a maga részéről a világ harmadik legnagyobb ritkaföldfém-tartalékával rendelkezik.

A szerződés részleteit egyelőre nem tárták a nyilvánosság elé.

Lula a tervek szerint Dél-Koreába utazik tovább, ahol találkozik I Dzsemjong elnökkel és részt vesz egy gazdasági fórumon is.

