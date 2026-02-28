Külföld :: 2026. február 28. 06:53 ::

Brazília globális útitervet szeretne a fosszilis tüzelőanyagok kiváltására és az erdőirtás leállítására

Az ENSZ klímacsúcsának legutóbbi házigazdája Brazília egy, a francia hírügynökség által megszerzett levélben arra kéri a világ országait, hogy tegyenek javaslatokat olyan "útitervre", amellyel megkezdődhet a fosszilis tüzelőanyagok kiváltása és az erdőirtás leállítása.

A tavaly novemberben az amazóniai Belém városában tartott COP30-csúcstalálkozó olyan megállapodással zárult, amely a fosszilis energiahordozók fő kitermelői, Szaúd-Arábia és Oroszország ellenállása miatt nem tett említést a fosszilis tüzelőanyagokról Ehelyett a COP30 elnöksége önkéntes alapú, különálló "útiterv" létrehozását javasolta a fosszilis fűtőanyagok kivezetésére.

Pénteki levelében Andre Correa do Lago, a COP30 elnöke jelezte: felkérte az ENSZ éghajlatváltozásért felelős szervezetét, hogy továbbítsa a felhívást a világ országainak és a nemzetközi szervezeteknek, hogy március 31-ig nyújtsák be javaslataikat, hangsúlyozva, hogy ez hivatalosan nem kötelező.

"Szilárd meggyőződésem, hogy a tárgyalásokat inkluzív és átlátható módon kell lefolytatni és, hogy az útitervek segíthetnek azonosítani a gyakorlati lehetőségeket a már kitűzött célok elérése érdekében" - írja a brazil politikus. Levelében arra kéri a világ országait hogy azonosítsák azokat gazdasági, pénzügyi vagy műszaki "kritikus akadályokat", amelyek az energiaátállás és az erdőirtás leállításának útjában állnak.

A Dubaiban 2023-ban megrendezett COP28 konferencián több mint 190 ország állapodott meg arról, hogy elkötelezi magát a a fosszilis tüzelőanyagokról való átállás mellett.

(MTI)