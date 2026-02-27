Külföld :: 2026. február 27. 21:22 ::

Clintonnak persze fogalma sem volt szexuális ragadozó zsidó barátjának viselt dolgairól

Bill Clinton volt amerikai elnök azt mondta a pénteki parlamenti bizottsági meghallgatás előtt közzétett nyilatkozatában, hogy "fogalma sem volt" a volt barátja, Jeffrey Epstein által elkövetett szexuális bűncselekményekről.

"Semmit sem láttam és nem tettem semmi rosszat" - szögezte le a volt demokrata párti elnök (aki a Monica Lewinsky-ügy kapcsán is tagadni próbált először - a szerk.) az X közösségi oldalon a zárt ajtók mögötti meghallgatás előtt közzétett nyilatkozatában. "Ilyen távlatból sem látok olyat, amely miatt meg kellett volna szólalnia bennem a riasztócsengőnek" - hangsúlyozta, megerősítve, hogy Jeffrey Epsteinnel több mint egy évtizeddel annak 2019-es halála előtt szakította meg a kapcsolatot.



Szegény Bill mit sem sejtett (kép: Amerikai Igazságügyi Minisztérium)

James Comer, a republikánus többségű parlamenti bizottság elnöke a meghallgatás előtt kijelentette, hogy "számos kérdése van" a volt elnökhöz, aki "legkevesebb huszonhét alkalommal" utazott Jeffrey Epstein magángépén, aki viszont "tizenhétszer" járt a Fehér Házban Clinton elnöksége alatt.

A demokrata párti képviselők ismét közölték, hogy meg kívánják hallgatni Donald Trump jelenlegi elnököt.

"Legyünk őszinték, rossz elnökhöz fordulunk most" - jelentette ki Suhas Subramanyam, a bizottság másik tagja. "Trump elnök akadályozza a vizsgálatunkat. Trump elnök akarja eltussolni az ügyet" - tette hozzá.

Akárcsak a jelenlegi 79 éves republikánus elnöké, az 1993 és 2001 között hivatalban lévő Bill Clinton neve is számos alkalommal megjelenik az Epstein-aktában, anélkül azonban, hogy bármilyen büntethető cselekedettel vádolnák.

Clinton korábban is többször hangoztatta, hogy semmit sem tudott az üzletember bűntetteiről, aki bűnösnek vallotta magát 2008-ban kiskorúak prostituálásában és tizennyolc hónapot töltött börtönben.

Akárcsak a feleségét előző nap, a volt elnököt is a New York állam északi részében fekvő Chappaquában - ahol a házaspárnak háza van -, a városháza egyik termében hallgatták meg.



Clinton Michael Jacksonnal és Diana Ross-szal (kép: Amerikai Igazságügyi Minisztérium)

Hillary Clinton csütörtökön megismételte, hogy sohasem találkozott személyesen Epsteinnel. Kijelentette: ha a bizottság komolyan az igazság feltárására törekedne Epstein szexuális bűncselekményei kapcsán, "közvetlenül a jelenlegi elnököt kérné meg, hogy valljon eskü alatt arról a több tízezer alkalomról, amikor az aktában szerepel".

A meghallgatást eredetileg októberre tervezték, de Bill és Hillary Clinton nem volt hajlandó megjelenni a bizottság előtt. A bizottság azzal fenyegette meg őket, hogy a kongresszus munkájának akadályoztatása miatt eljárást indítanak ellenük, végül január végében állapodtak meg. Mindketten - mindhiába - nyilvános meghallgatást akartak, állításuk szerint így akarták elkerülni, hogy a republikánusok politikai célra használják fel a kijelentéseiket.

Korábban a felesége mosolyogva jött ki a meghallgatásról

Hillary Clinton mosolyogva jelent meg a New York állambeli Chappaqua város művészeti központjánál összegyűlt újságírók előtt, miután csütörtökön közel hét órán át hallgatták ki az Epstein-üggyel foglalkozó kongresszusi bizottság odautazott tagjai. Az egykori first lady és volt amerikai külügyminiszter egy hónapokon át tartó jogi harc után ment bele abba, hogy férjével, Bill Clintonnal megjelenjenek a képviselőház kormányzati felügyeleti bizottságának zárt ajtók mögött tartott meghallgatásán.

A demokraták szerint a republikánus vezetésű bizottság politikai boszorkányüldözést folytat a Clinton házaspár ellen. Azt is hangoztatták, hogy Donald Trumpnak, akinek a neve több ezerszer tűnik fel az Epstein-aktákban, nem kell kérdésekre válaszolni.

James Comer, a bizottság republikánus elnöke szerint a bizottság több demokrata tagja is megszavazta, hogy tanúvallomásra kényszerítsék a házaspárt. A bizottság 21 demokrata tagja közül hárman szavazták meg, hogy Hillary Clinton ellen eljárást indítsanak a kongresszus megsértése miatt, amiért a neki adott idézés ellenére nem akart megjelenni, és 9 demokrata tette ugyanazt Bill Clinton esetében. Comer szerint csak arról akarnak többet megtudni, hogy Epstein hogyan hálózott be embereket.

Közjáték is akadt: egy időre megszakították a meghallgatást, miután Benny Johnson jobboldali podcaster kitett egy fotót a meghallgatásról. Ez a demokraták szerint a házszabályok megsértése. Johnson állította, Lauren Boebert republikánus képviselőtől kapta a fényképet.

Azt egyelőre alig lehet tudni, hogy mi hangzott el a majdnem hét órán át tartó meghallgatáson, amit teljes egészében videóra vettek. A bizottság szabályai megtiltják a republikánusoknak, hogy önhatalmúlag közzétegyék a felvételt, vagy annak leiratát anélkül, hogy ezt egyeztetnék a bizottság legmagasabb rangú demokrata tagjával.

Comer közölte, hogy a videót a lehető leggyorsabban, reményei szerint 24 órán belül nyilvánosságra hozzák, de azt előbb Clinton ügyvédjeinek is engedélyeznie kell. A képviselők a meghallgatás után nem árulták el, hogy pontosan milyen kérdésekre milyen választ adott a volt külügyminiszter.

A volt külügyminiszter a meghallgatás után tartott sajtótájékoztatóján emlékeztetett arra, hogy férjével együtt nyilvános meghallgatáson szerettek volna inkább válaszolni a bizottság tagjainak a kérdéseire, és jobban örült volna, ha mindenki a saját szemével látja, és „nem kéne itt lennem jellemeznem azt önöknek”. Azt mondta, egymás után többször is ugyanazokra a kérdésekre kellett válaszolnia, ami „nem tűnt túl produktívnak”. „Nem tudom, hányszor kellett elmondanom, hogy nem ismertem Jeffrey Epsteint, soha nem mentem a szigetére, soha nem voltam a házaiban, soha nem voltam az irodáiban”.

Clinton a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy minden kérdésre válaszolt, amennyire csak tudott. Azt mondta, hogy a meghallgatás vége felé már több kérdést is kapott a földönkívüliekről, valamint a Pizzagate néven ismertté vált összeesküvés-elméletről. Az utóbbi, teljesen hamis elmélet szerint egy washingtoni pizzéria egy demokrata pedofil sátánista szekta központja volt. Ugyanakkor elismerően nyilatkozott arról, hogy James Comer több fontos kérdést is feltett az Epsteinnel kapcsolatos nyomozásról. „Ezt értékeltem, azt akarom, hogy kiderüljön az igazság” – mondta Clinton. Szerinte ez „megnyugtató lezárása volt egy nagyon hosszú, ismétlődő meghallgatásnak”.



Clintonné nyilatkozik a sajtó képviselőinek a képviselőház felügyeleti bizottsága által tartott meghallgatás után Chappaquában 2026. február 26-án (fotó: Olga Fedorova / EPA / MTI)

A meghallgatása előtt elmondott nyilatkozatában, amit a közösségi oldalán is közzétett, jelezte, hogy nem tudott semmit az Epstein által elkövetett bűncselekményekről, és nem emlékszik arra, hogy bármikor is találkozott volna vele. Közölte, hogy az egész meghallgatást szerinte csak azért tartják, hogy eltereljék a figyelmet Donald Trump dolgairól, mert „nagyon jól tudják, hogy nem tudok semmi olyat, ami segítené a nyomozásukat”. Azt elismerte, hogy Epstein bűntársát, a kiskorúak szexuális célú kereskedelme miatt húsz évig tartó börtönbüntetésre ítélt Ghislaine Maxwellt felületesen ismerte, egy ismerősön keresztül. Maxwell ott volt Clintonék lányának esküvőjén.

A demokraták boszorkányüldözésről beszélnek

A bizottság több demokrata tagja is kritizálta a meghallgatást, amit politikai színjátékként értékeltek. James R. Walkinshaw közölte, hogy semmi utalás nem volt arra, hogy Hillary Clinton bármit tudna Epstein bűneiről, és ez csak újabb része annak a hosszú ideje tartó republikánus vágyálomnak, hogy börtönbe akarják csukatni a volt külügyminisztert. Suhas Subramanyam szerint Clinton nem nagyon értette, hogy miért kell ott kérdésekre válaszolni, ahogy ő sem, mert szerinte nem tud túl sokat. Yassamin Ansari képviselő pedig egyenesen bohócműsorként jellemezte a meghallgatást, ahol a republikánusoknak fontosabb volt, hogy a kamerák elé állhassanak, mint az, hogy megtudják az igazságot.

A demokrata képviselők csak néhány részletet árultak el. Kiderült, hogy Clinton egyszer sem tagadta meg a válaszadást az ötödik alkotmánykiegészítésre hivatkozva, amit akkor szoktak megtenni, ha azzal önmagukat sodornák jogi veszélybe a kihallgatott emberek. Azzal kapcsolatban, hogy Maxwell ott volt Clintonék lányának esküvőjén, Clinton azt mondta, hogy Epstein kerítője egyik meghívott ismerősük vendégeként jelent meg. A republikánusok pedig hosszú órákon át kérdezgették arról, milyen szerepe volt Epsteinnek abban, hogy pénzt gyűjtsön a 2005-ben a Clinton Alapítvány alatt működő Clinton Global Initiative programra, de erre nem tudott válaszolni, mert azt Bill Clinton hozta létre és irányította, és az akkor szenátorként dolgozó Hillary Clinton nem vett részt benne.

Suhas Subramanyam a CNN-nek arra a kérdésre, hogy tényleg kérdezték-e Clintont az ufókról és a Pizzagate-ről, csak annyit válaszolt, hogy reméli, minél hamarabb nyilvánosságra hozzák a meghallgatás leiratát. „Nem mondhatok részleteket, de annyit elárulok, hogy a leirat nagyon sokatmondó lesz ezzel kapcsolatban”.

(MTI - Telex nyomán)