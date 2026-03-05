Külföld, Háború :: 2026. március 5. 21:46 ::

Őrizetbe vették Ruszlan Calikov volt orosz védelmi miniszterhelyettest

Őrizetbe vették Ruszlan Calikov orosz volt első védelmi miniszterhelyettest, akit egy moszkvai bíróság csütörtökön házi őrizetbe helyezett.

A 69 éves Calikovot azzal vádolják, hogy 2017 és 2024 között, a hivatalos beosztásával visszaélve bűnszervezetet hozott létre, amely költségvetési pénzek elsikkasztásával, pénzmosással és vesztegetéssel foglalkozott.

A Kommerszant című lap szerint Calikov éveken át közeli munkatársa volt Szergej Sojgunak, aki jelenleg az orosz biztonsági tanács titkára. A vádlott 2007 és 2012 között Sojgu helyettese volt, amikor utóbbi a vészhelyzeti minisztériumot vezette. Calikov 2012 májusától novemberéig a Moszkvai régió kormányzójának első helyettese volt, aki ebben az időben szintén Sojgu volt. 2012 és 2024 között pedig első miniszterhelyettes volt, amikor Sojgu a védelmi tárca élén állt.

(MTI)