Külföld :: 2026. március 11. 07:57 ::

Roszkoszmosz-vezér: 2030-ban szüntetik meg a Nemzetközi Űrállomást

A Nemzetközi Űrállomást 2030-ban fogják lehozni a Föld körüli pályáról - közölte Dmitrij Bakanov, a Roszkoszmosz vezérigazgatója a Razvedcsik magazinnal.

"Elsősorban a Nemzetközi Űrállomás-projektben dolgozunk, még néhány évig együtt fogjuk üzemeltetni. 2028-ban megkezdjük az állomás fokozatos lehozását a pályáról, átengedését az atmoszférán, amelyben elég, majd a roncsok tengerbe süllyesztését, amelynek időpontját 2030-ra tűztünk ki" - mondta Bakanov.

Bejelentette, hogy az Orosz Orbitális Állomás (ROSZ) első moduljának indítását Bajkonurban 2028-ra tervezik.

Bakanov elmondta, hogy az ember a modern technológiák segítségével néhány hétig képes tartózkodni a Holdon. Úgy vélekedett, hogy a távolabbi űrrepülésekről egyelőre csak álmodozni lehet. A Roszkoszmosz-vezér szerint a technológiai problémák és feladatok mennyisége ezek esetében nagyságrendekkel több.

(MTI)