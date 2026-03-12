Külföld :: 2026. március 12. 22:26 ::

A lengyel elnök megvétózza a SAFE-eszközök lehívását célzó törvényt

A lengyel elnök megvétózza a védelmi képességek fejlesztését célzó uniós SAFE-eszközök lengyelországi lehívásáról szóló törvényt. Döntéséről Karol Nawrocki a több tévécsatornán és a közösségi médiában közvetített nyilatkozatában tájékoztatta csütörtök este a közvéleményt.

Az államfő egyebek között azzal érvelt, hogy a csaknem 43,7 milliárd euróra szóló SAFE-hitel összegével együtt - a jegybank számításai szerint - 42,2 milliárd euró kamatot is vissza kellene fizetni. Kifogásolta az uniós program feltételrendszerét is, amelyben az szerepel Nawrocki szerint, hogy Brüsszel "önkényesen felfüggeszthetné" a finanszírozást.

Felszólította a kormánykoalíciót, hogy "sürgősen dolgozzon" az uniós hitelprogramhoz alternatív, a lengyel jegybank közreműködésével előkészített, a bank aranykészleteire alapozó tervezeten, amelyet ő ezen a héten nyújtott be a parlamentnek.

A jegybanki finanszírozási mechanizmust Nawrocki kedden Donald Tusk kormányfővel, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nemzetvédelmi miniszterrel és Andrzej Domanski pénzügyminiszterrel ismertette. Tusk a megbeszélés után nem zárta ki az elnöki projekt elemzését, egyúttal a SAFE-tervezet "azonnali aláírására" szólította fel Nawrockit.

Wlodzimierz Czarzasty házelnök szerdán közölte: az elnöki tervezetet nem tűzi a parlament napirendjére, amíg véget nem ér SAFE-ről szóló törvény jóváhagyási folyamata.

Nawrocki a csütörtöki nyilatkozatában ebben az összefüggésben kijelentette: a kormány "a párbeszéd helyett a konfrontációt választotta", ez a "pártpolitikai elfogultság" pedig árt a lengyel hadseregnek és a biztonságnak.

Hangsúlyozta: "nem ír alá egy olyan törvényt, amely sérti Lengyelország szuverenitását, függetlenségét, a gazdasági és a katonai biztonságát". Figyelmeztetett arra, hogy "az ország külföldi eladósodására tett jogtalan, hátsó kapun át megvalósuló" esetleges próbálkozások politikai és jogi következményeket vonnának maguk után.

Az elnök ezzel azokra a korábbi kormányzati bejelentésekre utalt, melyek szerint az elnöki vétó esetén Lengyelország egy "B-terv" szerint él a SAFE-hitellel.

Nawrocki vétójára reagálva, Kosiniak-Kamysz az X-en azt írta: az elnök lépése Lengyelország biztonsága ellen irányul, a kormány a "B-tervet" fogja megvalósítani, mert "erre inti az államérdek".

Wlodzimierz Czarzasty "hazaárulásnak" nevezte az elnök lépését, és úgy látta: Nawrocki "meghiúsította a hadsereg reményeit".

Donald Tusk az X-en úgy fogalmazott: az elnök "elszalasztotta a lehetőséget, hogy hazafiként viselkedjen". A kormány péntek reggelre összehívott rendkívüli ülésén választ adnak Nawrocki vétójára - jelentette be a miniszterelnök.

(MTI)