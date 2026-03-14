Ghislaine Maxwell továbbra is bízik benne, hogy kegyelmet kap Trumptól

Ghislaine Maxwell ügyvédje pénteken egy ügyvédi konferencián elismerte, hogy Maxwell továbbra is kegyelmet kér Donald Trumptól az Epstein-akták nyilvánosságra kerülése után. Maxwell ügyvédje, David Oscar Markus egy olyan kerekasztal-beszélgetésen tért ki erre, ahol Barry Pollackkal, az Amerika által elrabolt venezuelai vezető, Nicolás Maduro ügyvédjével beszélgetett a médiastratégiáról – írja a Telex.

Az ügyvédek arról beszéltek, hogyan formálja a közvéleményt egy-egy vádlottról szóló médiamegjelenés, ebben a beszélgetésben mondta azt Markus, hogy ők minden esetben reménykednek az elnöki kegyelemben. „Maxwell asszony kész teljes mértékben és őszintén beszélni, amennyiben az elnök kegyelmet ad neki” – mondta az ügyvéd korábban, majd a mostani beszélgetésen is kitért rá, hogy bármilyen képe is van a közvéleménynek Maxwellről, kaphatna a nő kegyelmet.



Donald és Melania Trump (akkor még Melania Knauss), Jeffrey Epstein és Ghislaine Maxwell a Mar-a-Lago-ban 2000-ben (fotó: Davidoff Studios Photography/Getty Images)

A 61 éves Ghislaine Maxwell, Epstein korábbi szeretőjét, barátját és üzlettársát 2024. júniusban ítélték húsz év börtönre kiskorúak szexuális célú kereskedelme miatt. Maxwell következetesen ártatlannak vallotta magát. A Legfelsőbb Bíróság elutasította fellebbezését az ítélet ellen. 2025 nyarán Trump arról beszélt, hogy megtehetné, hogy ad elnöki kegyelmet Maxwellnek, de nem kérte rá senki és nem is tud semmit az ügyről.

Maxwell ügye azután kapott ismét nagyobb figyelmet, hogy Donald Trump még a beiktatása előtt megígérte, hogy nyilvánosságra fogják hozni az Epstein-aktákat, és ezt a követői kitörő örömmel fogadták. Ez februárban el is kezdődött, ám pár hónappal később az igazságügyi minisztérium bejelentette, hogy a vizsgálatuk alapján Epstein tényleg öngyilkos lett, amit a biztonsági kamerák felvételei is bizonyítanak. Ezt a MAGA-világban nem fogadták túl jól, és hiába próbálkozott Trump az ügy megoldásával, nem tudta lecsillapítani a támogatóit.