Dzsihadista terrortámadások tizedik évfordulójáról emlékeztek meg Brüsszelben

A dzsihadista terrortámadások tizedik évfordulójáról emlékeztek meg vasárnap Brüsszelben. A 2016. március 22-i merényletek célpontjai a Zaventem nemzetközi repülőtér és az uniós intézményeknek is helyet adó városrész Maelbeek metróállomása volt a reggeli csúcsforgalom idején.

A Le Soir című, francia nyelvű belga napilap internetes oldalán közzétett információk szerint Bart De Wever belga miniszterelnök és a szövetségi kormány tisztségviselői koszorút helyeztek el a repülőtéren, majd a metróállomáson.

A királyi pár, Fülöp belga uralkodó és felesége, Matild királyné szintén lerótta kegyeletét az áldozatok emlékét megörökítő tábláknál a repülőtér központi indulási csarnokában és a metróállomáson. A megemlékezéseken visszaemlékezések hangzottak el a hozzátartozóktól.

A megemlékezéseket pontosan abban az időpontban tartották meg, amikor a három öngyilkos merénylő felrobbantotta a pokolgépeket egy évtizeddel ezelőtt.

A nemzeti tiszteletadás az uniós intézmények központjának számító Schuman tér közelében, a terrortámadások áldozatainak emlékére felállított alkotás előtt ért véget. Beszédében Fülöp király hangsúlyozta: a terrortámadás, amelynek célja a társadalom megosztása volt, csak jobban összekovácsolta azt. Dicsérte a túlélők "napi küzdelmét, legyen az látható vagy láthatatlan", valamint az áldozatok hozzátartozóinak erejét és kitartását. Végül hangsúlyozta: "hiszek népünk kitartásában, intézményeink erejében, valamint abban a nyugodt és fényes jövőben, amelyet csak együtt tudunk építeni".

A miniszterelnök hasonlóképpen beszélt: "a terroristák megpróbáltak megosztani és a félelem által megbénítani bennünket. De 10 év elmúltával látjuk, miként állnak ki az emberek továbbra is egymásért, és választják az emberséget és a méltóságot, gyakran apró, csendes gesztusokon keresztül".

Szombaton a brüsszeli tömegközlekedési vállalt (STIB) élőláncot szervezett a Maelbeek metróállomás bejáratánál, ennek részvevői is tisztelegtek az áldozatok emléke előtt, és megköszönték a mentőszolgálatok munkáját - számolt be a Le Soir.

A brüsszeli merényletek elkövetőjeként az Iszlám Állam nevű terrorszervezet jelentkezett annakidején. A merényletekben 32 ember halt meg, és több mint háromszázan megsebesültek. A 2016. márciusi brüsszeli és a 2015. novemberi párizsi terrortámadásokat ugyanaz a francia-belga dzsihadista sejt követte el.

A napilap beszámol arról is, hogy vasárnap egy újabb nevet véstek fel a brüsszeli repülőtér emléktáblájára, miután Belgium hivatalosan is a terrortámadások áldozatává nyilvánította azt a svéd nőt, aki édesanyját veszítette el a légikikötő indulási csarnokában elkövetett merényletben, és néhány héttel ezelőtt öngyilkos lett.

Emlékeztettek: Belgiumban a terrorfenyegetettség szintje a négyfokozatú skálán a hármas szinten van, ami a komoly veszélyt jelenti. A terrorfenyegetéseket elemző belga központ (OCAM) szerint tavaly 555 feltételezett terroristát, szélsőséges nézeteket valló, vagy terrorista csoporttal szimpatizáló embert tartottak szigorú megfigyelés alatt Belgiumban, 86 százalékuk iszlamista nézeteket vallott.

(MTI)