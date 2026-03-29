Külföld, Háború :: 2026. március 29. 21:56 ::

Többen életüket veszették a Kramatorszk elleni orosz légitámadásban

Legalább három halálos áldozata volt vasárnap az Ukrajna keleti részén, Donyeck megyében fekvő Kramatorszk elleni orosz légitámadásnak - közölte Vladim Filaskin, a régió katonai kormányzója a Telegram közösségi platformon.

A három kramatorszki áldozat között volt egy 13 éves fiú is, további hét, 20 és 85 év közötti lakos pedig megsebesült. A légitámadásban több lakóépület is megrongálódott. A romok alatt további áldozatok lehetnek. A mentőegységek a helyszínen dolgoznak - írta Filaskin.

Az UNIAN hírügynökség jelentése szerint Ukrajna déli részén, egy Mikolajiv megyei játszótéren egy orosz dróncsapás tíz személyt, köztük nyolc gyereket sebesített meg. A hatóságok közlése szerint egy 13 éves lány nem sokkal később a kórházban belehalt súlyos sérüléseibe.

Az ukrán légvédelem közlése szerint Oroszország több mint 400 drónnal támadott ukrán területeket, a drónok többségét megsemmisíttették.

A Fekete-tenger partján fekvő Odessza megyében a hatóságok közlése szerint az energetikai létesítmények ellen intéztek támadást az orosz erők, ami áramkimaradásokat okozott.

Ukrán dróncsapásban vesztette életét egy polgári személy az orosz határ mellett, a Belgorod megyei Grajvoronban - közölte Vjacseszlav Gladkov kormányzó vasárnap a Telegramon.

Ukrajna vasárnap ismét drónokkal támadta meg az orosz balti-tengeri kikötőt, Uszty-Lugát is. A kikötőben tűz ütött ki, amelynek oltásán jelenleg dolgoznak - írta Alekszandr Drozdenko, Leningrád megye kormányzója hozzáfűzve, hogy a régió légvédelme 31 ukrán drónt lőtt le.

(MTI)