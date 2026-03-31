Külföld, Háború :: 2026. március 31. 07:23 ::

Az Egyesült Államokban 4 dollárra ugrott a benzin gallononkénti ára

Az Egyesült Államokban elérte a 4 dollárt a benzin gallononkénti (3,785 liter) kiskereskedelmi átlagára - közölte a GasBuddy bostoni székhelyű, üzemanyagok árának az alakulását követő cég.

Az átlagár gallononként 3,98-4 dollár között mozog, szemben az egy hónappal korábbi 2,98 dollárral. Ilyen magas árat utoljára 2022 augusztusában kellett fizetni a benzinkutaknál az Egyesült Államokban.

Az Egyesült Államokban 2022 júniusában történelmi csúcsnak számító, átlagosan 5 dollárt meghaladó volt a benzin átlagára.

A GasBuddy több mint 150 ezer benzinkút adatait követi.

(MTI)