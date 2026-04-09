Külföld :: 2026. április 9. 06:49 ::

Többeket őrizetbe vettek az isztambuli izraeli konzulátus előtt történt lövöldözés kapcsán

A török biztonsági erők tíz embert őrizetbe vettek az isztambuli izraeli konzulátus előtt április 7-én történt lövöldözés kapcsán - jelentette az Anadolu állami hírügynökség.

A tájékoztatás szerint az őrizetbe vett emberek között van a két támadó, aki a lövöldözésben megsebesült. "Az őrizetbe vettek száma, ideértve a kórházban ápolt két terroristát, tízre nőtt" - jelentette az Anadolu az egyik nyomozóra hivatkozva.

Az izraeli diplomáciai képviselet Levent nevű kereskedelmi negyedben található épülete előtt kedden több fegyveres nyitott tüzet rendőrökre, akik visszalőttek. A regionális önkormányzat szerint a támadók egyikét megölték, két társa pedig megsebesült. Két rendőr is megsérült. Izraeli diplomaták nem tartózkodtak az épületben a támadás idején.

Egyelőre egyetlen szervezet sem jelentkezett elkövetőként. A török sajtóban megjelent információk szerint a támadók egyike az Iszlám Állam terrorszervezettel állt kapcsolatban. Az izraeli külügyminisztérium és a török hatóságok is célzott merényletből indultak ki.

(MTI)