Külföld :: 2026. április 10. 09:10 ::

Több tucat ázsiai is elfért egy montengrói sofőr farakománya közé

Embercsempészet gyanújával fogtak el egy montenegrói férfit Bosznia-Hercegovinában, miután járművében a rendőrség 38 illegális migránst talált.

A boszniai Szerb Köztársaság belügyminisztériumának tájékoztatása szerint a férfi csütörtökön próbált meg nagyobb csoportnyi migránst Bosznia-Hercegovinából Horvátországba csempészni a teherautója rakománya közé rejtve.

A közlemény szerint a rendőrök a Száva menti határszakaszon fokozott ellenőrzést végeztek, amikor megállítottak egy teherautót Draksenic térségében, a Donja Gradina-Jasenovac határátkelő közelében. A jármű faanyagot szállított, az átvizsgálás során azonban a rakomány között 38 elrejtőzött migránsra - 25 kínai, 12 török és egy iraki állampolgárra - bukkantak.

Hivatalos adatok szerint a migráció legnépszerűbb útiránya még mindig a nyugat-balkáni szárazföldi út, ám a magyar és a horvát határőrizet megerősítése miatt az emberek gyakran Bosznia-Hercegovinán keresztül igyekeznek bejutni az Európai Unióba.

(MTI)