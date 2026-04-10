Embercsempészet gyanújával fogtak el egy montenegrói férfit Bosznia-Hercegovinában, miután járművében a rendőrség 38 illegális migránst talált.
A boszniai Szerb Köztársaság belügyminisztériumának tájékoztatása szerint a férfi csütörtökön próbált meg nagyobb csoportnyi migránst Bosznia-Hercegovinából Horvátországba csempészni a teherautója rakománya közé rejtve.
A közlemény szerint a rendőrök a Száva menti határszakaszon fokozott ellenőrzést végeztek, amikor megállítottak egy teherautót Draksenic térségében, a Donja Gradina-Jasenovac határátkelő közelében. A jármű faanyagot szállított, az átvizsgálás során azonban a rakomány között 38 elrejtőzött migránsra - 25 kínai, 12 török és egy iraki állampolgárra - bukkantak.
Hivatalos adatok szerint a migráció legnépszerűbb útiránya még mindig a nyugat-balkáni szárazföldi út, ám a magyar és a horvát határőrizet megerősítése miatt az emberek gyakran Bosznia-Hercegovinán keresztül igyekeznek bejutni az Európai Unióba.
