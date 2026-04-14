Külföld, Háború :: 2026. április 14. 21:10 ::

Trump kiábrándult Meloniból: elfogadhatatlan, nagyon más, mint amilyennek gondoltam

Sokkol, hogy Giorgia Meloni nem akar segíteni nekünk a háborúban, XIV. Leó pápának pedig fogalma sincsen, mi történik Iránban - idézte a Coriere della Sera Donald Trump szavait, aki az olasz napilapnak exkluzív telefoninterjút adott kedden.



Az amerikai elnök azt kérdezte az olaszoktól, tetszik-e nekik, hogy olyan miniszterelnökük van, aki "semmit nem tesz a kőolaj(ellátás) érdekében. "Ez tetszik az embereknek? Engem sokkolt (Meloni). Azt hittem, van bátorsága, tévedtem" - jelentette ki az amerikai elnök.

Trump hangoztatta, Meloni azt állítja, hogy Olaszország nem akar belekeveredni a háborúba, "annak ellenére, hogy Olaszország onnan jut kőolajhoz, annak ellenére, hogy Amerika nagyon fontos Olaszország számára. Azt gondolja, hogy Olaszországot nem kell bevonni. Azt gondolja, hogy Amerikának kell elvégeznie a munkát helyette".

A Corriere della Sera felvetésére, miszerint az olasz kormányfő elfogadhatatlannak nevezte Donald Trump korábbi kijelentéseit XIV. Leó pápáról, az amerikai elnök úgy válaszolt, "Meloni az elfogadhatatlan, mert nem érdekli, ha Iránnak atomfegyvere van, és Olaszországot két perc alatt a levegőbe tudná repíteni, ha lehetősége lenne rá".

A Fehér Ház vezetője megjegyezte, hogy legalább egy hónapja nem beszél Giorgia Melonival, "mivel (Meloni) nem akar nekünk segíteni a NATO-val, nem akar segíteni, hogy megszabaduljunk az atomfegyverektől. Nagyon más, mint amilyennek gondoltam".

A napilap által készített hatperces interjúban Donald Trump azt fejtegette, hogy Európa belülről pusztítja el magát migrációs és energiapolitikájával. Úgy vélte, hogy az egész világon Európa fizeti a legdrágább árat az energiáért, mégsem áll készen, hogy a Hormuzi-szorosért harcoljon.

Az európaiak "Donald Trumptól függnek, neki kell nyitva tartania (a szorost)" - jelentette ki.

Ami XIV. Leó békefelhívását illeti, Trump azt mondta, a pápa nem érti, hogy Irán nukleáris veszélyt jelent. "Nem érti, és nem kellene háborúról beszélnie, mert fogalma sincsen, mi történik. Nem érti, hogy Iránban egy hónappal ezelőtt negyvenkétezer tüntetőt öltek meg" - hangoztatta.

Trump interjúját "nagyon súlyos" fordulatnak nevezte Elly Schlein, a legnagyobb ellenzéki erő, a baloldali Demokrata Párt (PD) főtitkára, aki a római parlamentben a PD nevében elítélte az amerikai elnök "támadását" az olasz miniszterelnök ellen, akinek szolidaritását fejezte ki. "Olaszország szabad és szuverén ország. Alkotmányunk világosan fogalmaz: Olaszország elutasítja a háborút. Egyetlen külföldi államfő sem tanúsíthat ilyen súlyos tiszteletlenséget országunk és kormányunk iránt" - hangoztatta Schlein.

Az Öt Csillag Mozgalom (M5S) elnöke, Giuseppe Conte úgy vélte, hogy Giorgia Meloni eddigi "kétértelmű" magatartása vezetett a feszültséghez. Arra utalt, hogy szerinte Meloni 2022-es kormányra kerülése óta túl közel állt az amerikai elnökhöz, most viszont szembehelyezkedett vele. Conte bejelentette, hogy az ellenzék a következő napokban közös utcai demonstrációt rendez a békéért.

(MTI nyomán)