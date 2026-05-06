Több mint 273 ezer keresést futtattak le a választók az online ajánlásellenőrzőn

Több mint 273 ezer ellenőrzést futtattak le a választópolgárok a Nemzeti Választási Iroda (NVI) online ajánlásellenőrző rendszerében, a visszaélés gyanúját felvető panaszok száma pedig elérte a százat - derül ki az NVI elnökének a parlamenti választással kapcsolatos, az Országgyűléshez benyújtott beszámolójából.

A dokumentumban Nagy Attila kiemelte, az iroda az ajánlások visszaélésszerű gyűjtésének megelőzéseként - a korábbiaknak megfelelően - biztosította az úgynevezett "Kit ajánlottam?" elnevezésű szolgáltatást, amellyel a választópolgárok - elektronikus azonosítás után - le tudták kérdezni, hogy adtak-e le a nevükben bármely jelölt részére bárhol az országban ajánlást.

A szolgáltatás igénybevételével több mint 273 ezer lekérdezésre került sor. Ezek alapján a választási irodákhoz érkező, visszaélés gyanúját felvető panaszok száma elérte a százat - írta az NVI elnöke, hozzátéve, a választási szervek valamennyi esetben rendőrségi feljelentést tettek.

A beszámolóban arról is írt az NVI elnöke, hogy nemzetiségi regisztrációhoz köthetően az iroda eddig 11 ügyben tett feljelentést, illetve ugyancsak a rendőrséghez fordult abban az ügyben, amelyben egy képviseleti jogosultsággal nem rendelkező személy kívánt bejelenteni jelölőszervezetként egy pártot.

Nagy Attila a választókerületi beosztásról írva emlékeztetett: az Országgyűlés a 2022. évi parlamenti választáson tapasztalt aránytalanságok korrigálása érdekében, törvényi kötelezettségének eleget téve, a 2022. évi választópolgárszám alapján módosította a fővárosi és Pest vármegyei választókerületi beosztást. Közölte: az azóta bekövetkezett népességmozgás miatt a választópolgárok száma négy újabb egyéni választókerületben - Somogy vármegye 2. számú, barcsi székhelyű egyéni választókerületében, továbbá Tolna vármegye mindhárom választókerületében - tért el több mint 20 százalékkal az országos átlagtól az április 12-ei szavazás napján. Ezért - az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvény alapján legkésőbb 2028. végéig - ismét módosítani szükséges a választókerületi beosztást - tette hozzá.

(MTI)