Külföld :: 2026. július 3. 11:26 ::

Mintegy 2600 halálos áldozata van már a venezuelai földrengéseknek

A venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma mintegy kétezerhatszázra emelkedett, több mint 12 ezren sérültek meg és 189 épület dőlt össze - közölte a legújabb adatokat helyi idő szerint csütörtökön Delcy Rodriguez, az ország ideiglenes államfője.

Az elnök határozottan visszautasította azokat a bírálatokat, hogy kormánya túl lassan reagált az ország északi partvidékét sújtó két földrengés okozta pusztításra, amelyben 2595 ember vesztette életét.

"Olyan mértékű természeti tragédia történt, amilyet soha nem is képzeltünk volna, annak ellenére, hogy tudtuk, hogy lehet földrengés az országunkban" - hangoztatta Rodriguez csütörtökön Caracasban külföldi újságírók előtt megtartott sajtótájékoztatóján, amely az első volt azóta, hogy januárban az Egyesült Államok idén januárban elmozdította az országot 2013 óta vezető Nicolás Maduro elnököt.

"Sem egy, sem két, sem három napot nem vártunk. Nyomban cselekedtünk" - hangsúlyozta. Közlése szerint kormánya már a múlt szerdán történt, két egymást követő, 7,2 és 7,5 erősségű földrengéseket követő néhány órában rendkívüli rendelkezéssel léptette életbe a polgári védelmi és vészhelyzeti protokollokat. Hozzátette, hogy La Guaira - a legsúlyosabban érintett part menti állam - szinte minden regionális tisztségviselője életét vesztette a romba dőlt épületekben.

A kutatási és mentési munkák tovább folynak, eddig 6462 embert sikerült kimenteni a romok alól - számolt be Rodriguez. Egyúttal köszönetet mondott azoknak az országoknak, amelyek humanitárius segélyt és mentőszemélyzetet küldtek, és kérte a nemzetközi közösséget, hogy továbbra is támogassa Venezuelát.

A kormány az eltűntekről nem közölt hivatalos adatokat, ám a venezuelai ellenzék által létrehozott weboldalra több mint 38 ezer bejelentés érkezett eltűnt személyekről, akik közül sokakat a romok temettek maguk alá. Rodriguez az eltűntekkel kapcsolatos kérdésre azt a választ adta egy újságírónak, hogy a kormány csak szigorúan ellenőrzött adatokat ad ki. "Nem akarunk spekulálni" - jelentette ki.

Az ügyvivő államfő azt is bejelentette, hogy Venezuela a Nemzetközi Valutaalappal együttműködve 200 millió dolláros újjáépítési alapot hoz létre a katasztrófa utáni helyreállítás finanszírozására.

(MTI)