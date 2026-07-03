Anyaország :: 2026. július 3. 12:45 ::

Lapértesülés: 444-alapító és Rádió C-főszerkesztő is vezető pozícióba kerül a közmédiában

Csütörtökön döntés született a közmédia több új vezetőjéről. A rádiót korábban vezető Kerényi György, az ATV-től most eljött Bodacz Balázs, és az Index korábbi főszerkesztője, a 444 vezető szerkesztője, Mészáros Zsófia is feladatot kap - írja a Magyar Hang.



Bodacz, Mészáros és Kerényi a 24.hu montázsán

(és volt az MSZP kommunikációs igazgatója is, de a Tilos Rádiónál is szerzett értékes referenciát... - a szerk.). A lap forrásai megerősítették, hogy a televíziós területért Bodacz Balázs, az ATV eddigi műsorvezetője felel majd, aki csütörtök este a csatorna Aktuál című műsorának végén jelentette be távozását. A 24.hu értesülésének megfelelően lapunk is úgy tudja, hogy a közszolgálati rádió új vezetője Kerényi György lesz, aki korábban a Kossuth Rádiót vezette, egyik alapítója és főszerkesztője volt a Rádió C-nek , dolgozott a Magyar Narancs újságírójaként, tanított az ELTE Média és Kommunikáció tanszékén, és a tavaly november végén bezárt Szabad Európa főmunkatársa volt

Bodacz Balázs korábban a Hír TV munkatársa volt, ahol a Lapzárta és a Főszerkesztők Klubja című műsorokat vezette. A szerkesztőség 2018-as "hatalomátvételekor" bocsátották el több más kollégájával együtt.



Amikor az Újfidesz az ófideszes propaganda ellen tüntetett - a korábbinál csak ügyesebben lehet manipulálni a híreket (fotó: Renczes Ágoston / Napunk)

Mészáros Zsófia (aki az online részleg vezetője lesz - a szerk.) az elmúlt években az újságíró képzéssel foglalkozó Pelikán Projektet vezette, melynek alapító tulajdonosa. Újságírói pályáját az Indexnél kezdte, ahol a politika rovat vezetése után főszerkesztő-helyettes, majd a portál főszerkesztője lett. Részt vett a 444.hu megalapításában, a portálnak közel tíz évig felelős szerkesztője volt. az elmúlt években az újságíró képzéssel foglalkozó Pelikán Projektet vezette, melynek alapító tulajdonosa. Újságírói pályáját az Indexnél kezdte, ahol a politika rovat vezetése után főszerkesztő-helyettes, majd a portál főszerkesztője lett. Részt vett a 444.hu megalapításában, a portálnak közel tíz évig felelős szerkesztője volt.

Mint tegnap az MTI is közölte, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) átmeneti vezérigazgatójának Horváth Andrást nevezte ki az Országgyűlés művelődési bizottsága. A 11 tagú testület tanácskozásán 7 képviselő támogatta a Tisza Párt személyi javaslatát, 4 voksolt ellene. A bizottság elnöke Szabadi István (Mi Hazánk) kijelentette, hogy szerinte hosszabb időre lett volna szükség a jelölésre és annak előkészítésére, például lenne mód a jelöltek meghallgatására.