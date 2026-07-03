Külföld, Gazdaság :: 2026. július 3. 06:54 ::

Visszafogják beruházásaikat a német vállalatok, romlik a hitelhez jutás

Jelentős beruházási igény mellett is visszafogják fejlesztéseiket a német vállalatok, különösen a kisebb cégek nehezebb hitelhez jutása és a gyenge gazdasági környezet miatt - derül ki a KfW német állami fejlesztési bank felméréséből.

A kutatás szerint a cégek 92 százaléka jelezte, hogy alapvetően szüksége lenne beruházásokra, ugyanakkor csak 61 százalékuk tervezi konkrét projektek megvalósítását a következő tizenkét hónapban. A legnagyobb igény az informatikai fejlesztések iránt mutatkozik: a válaszadók 53 százaléka ezen a területen lát beruházási szükségletet.

A cégek mindössze 57 százaléka számolt be arról, hogy az elmúlt egy évben beruházást hajtott végre, ez az arány még a 2009-es válságévben mért 68 százaléknál is alacsonyabb.

A beruházási aktivitás gyengeségének fő okai között a vállalatok a kedvezőtlen gazdasági környezetet és a finanszírozási feltételek romlását említették. Különösen a kisebb cégek számolnak be arról, hogy nehezebben jutnak hitelhez. A felmérés szerint a vállalatok mindössze 24 százaléka tartja könnyűnek a hitelfelvételt, ami 8 százalékpontos romlás a 2024-es vizsgálathoz képest, miközben 26 százalék szerint kifejezetten nehéz.

A konjunkturális helyzet is romlik: a cégek 46 százaléka számolt be a termékei iránti kereslet csökkenéséről az elmúlt tizenkét hónapban, és 40 százalék további visszaesésre számít. Emellett a vállalatok jelentős része tőkehelyzetének romlását is jelzi.

Stefan Wintels, a KfW vezérigazgatója szerint Németország jelentős beruházási kihívás előtt áll mind az állami, mind a magánszektorban. "A vállalatok pontosan tudják, hogy hol kellene beruházniuk - a digitalizáció, a dekarbonizáció és az innováció területén -, ugyanakkor túl sok projekt rekedt meg évek óta a várólistán" - fogalmazott.

Úgy vélte, a beruházások élénkítéséhez szükség van a bürokrácia csökkentésére, kiszámíthatóbb gazdasági környezetre, képzett munkaerő bevonzására és megbízható finanszírozási feltételekre.

A felmérést 2026 márciusa és áprilisa között 1567 vállalat részvételével készítették, 19 gazdasági érdekképviselet bevonásával; az eredmények alapvetően a 2025-ös év, illetve a 2026 eleji gazdasági helyzetet tükrözik.

(MTI)