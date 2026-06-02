2026. június 2. 18:44

Rekordmegrendelést kapott a Rheinmetall Romániától, csak Lynxből 300 darabot vesznek

A német Rheinmetall hadiipari vállalat 5,7 milliárd euró értékű romániai megrendeléscsomagot nyert el, amely a társaság közlése szerint a vállalat közelmúltbeli történetének legnagyobb nemzetközi szerződése.

Összehasonlítás gyanánt: hazánk összesen 218 darab Lynx KF41 gyalogsági harcjárművet rendelt a Rheinmetalltól a haderőfejlesztési program keretében. Az első 46 darab Németországban készült el, hogy felkészítsék a magyar szakembereket a technológiára. A fennmaradó 172 darabot már a Rheinmetall zalaegerszegi gyárában állítják elő vegyesvállalati formában. A kedden bejelentett megállapodás harcjárművek, légvédelmi rendszerek, lőszerek és lőszeralkatrészek, valamint négy hadihajó gyártására vonatkozik. A csomag részeként Románia csaknem 300 Lynx gyalogsági harcjárművet is megrendelt. A vonatkozó szerződéseket már aláírták.

A Rheinmetall közölte, hogy a megrendelések teljesítése érdekében jelentősen bővíti a Romániában évek óta meglévő gyártókapacitásait, és technológiai transzfert is végrehajt. A vállalat szerint a megrendelés hozzáadott értékének döntő része Romániában keletkezik majd.

A szállítások várhatóan 2028-ban kezdődnek, és 2030-ig fejeződnek be.

Armin Papperger vezérigazgató a közleményben jelentős sikernek nevezte az üzletet. Hangsúlyozta, hogy a szerződés megerősíti a Rheinmetallnak az európai biztonsági és védelmi ipar egyik meghatározó szereplőjeként betöltött szerepét.

(MTI nyomán)