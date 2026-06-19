Külföld :: 2026. június 19. 12:13 ::

Az ügyészség megtartaná a Bolosnaro büntetíését enyhítő törvényt

A brazil ügyészség csütörtökön ellenezte annak a törvénynek a felfüggesztését, amely enyhíti az állam ellen elkövetett bűncselekményekért elítéltek büntetését, és kedvez az államcsíny kísérletéért 27 év börtönbüntetésre ítélt Jair Bolsonaro volt elnöknek.

A Legfelsőbb Bíróság májusban, a törvény hatálybalépését követő napon ideiglenesen felfüggesztette a törvényt, miután baloldali pártok alkotmányossági kifogást emeltek ellene.

Paulo Gonet főügyész a Legfelsőbb Bíróság kérésére véleményt nyújtott be, amelyben arra a következtetésre jutott, hogy nincs elég érv a törvény felfüggesztésének fenntartására, amíg a bíróság az ügyet érdemben vizsgálja.

A törvény módosítja a börtönügyi szabályokat, és enyhíti a jogállamiság ellen elkövetett bűncselekményekért kiszabott büntetéseket.

Jair Bolsonarót tavaly szeptemberben 27 év börtönbüntetésre ítélték azon a címen, hogy összeesküvést szőtt annak érdekében, hogy a 2022-es választási veresége után is hatalmon maradjon. Egészségügyi okokból házi őrizetben tölti büntetését.

A volt jobboldali elnök (2019-2022) ugyanúgy részesülne e törvény előnyeiből, mint azok, akik részt vettek a 2023. január 8-i zavargásokban, amikor a volt államfő támogatói megrohamozták az elnöki palota, a legfelsőbb bíróság és a kongresszus épületeit. A hatóságok mintegy kétezer embert vettek őrizetbe, sokakat közülük el is marasztaltak egyéb bűncselekmények mellett puccskísérlet miatt.

A főügyész véleménye után az ügy előadójának, Alexandre de Moraes bírónak továbbítania kell az aktát a Legfelsőbb Bíróság plenáris testületének, hogy az döntsön a törvény alkotmányosságáról.

A törvénytervezetet decemberben fogadta el a konzervatív többségű parlament, de Luiz Inácio Lula da Silva elnök januárban vétót emelt ellene.

Április végén a parlamenti képviselők felülbírálták a vétót, és a törvény május 10-én hatályba lépett, mielőtt a bíróság ideiglenesen felfüggesztette volna.

(MTI)