Külföld :: 2026. június 20. 09:25 ::

Kémdrónok után kémkedett egy fehérorosz - kétméteres parabolaantennával buktak le a kínaiak

Oroszországnak történő kémkedési kísérlet célpontja lehetett egy vezető francia dróngyártó vállalat, a Delair, amelyet megakadályozott a rendőrség, amikor egy prototípust filmező férfit letartóztatott a cég toulouse-i gyáránál - közölte pénteken a helyi és a párizsi ügyészség.

A párizsi ügyészség megerősítette az AFP hírügynökségnek a Le Parisien című napilap értesülését, miszerint június 3-án előzetes letartóztatásba helyeztek egy 48 éves, Fehéroroszországban született férfit, amikor "a francia és az ukrán hadsereg beszállító cégének egyik drónprototípusát filmezte".



A Delair Aspik Interceptor drónja lehetett a megfigyelés tárgya (kép: Twitter)

A titkosszolgálatok belső kémelhárítási főigazgatósága, a DGSI nyomozása megállapította, hogy a férfi egy felvételt továbbított valakinek Oroszországba, a vádhatóság szerint.

Két nappal később a párizsi ügyészség előzetes eljárást indított, a nemzet alapvető érdekeinek többrendbeli megsértése miatt.

A férfi ellen azért emeltek vádat, mert információkat adott át egy külföldi hatalomnak, Oroszországnak, ami 15 év börtönbüntetéssel sújtható, valamint bűnszövetség gyanúja miatt is - tette hozzá az ügyészség.

Nyomozati források szerint a Spanyolországban élő férfi a Delair gyáránál filmezett Labege településen, a délnyugati Toulouse közelében.

A gyárat egyébként a férfi letartóztatását megelőző napon Molotov-koktélokkal támadták meg, ami miatt a toulouse-i ügyészség nyomozást indított "veszélyes eszközzel elkövetett rongálás" miatt - közölte péntek este David Charmatz, toulouse-i ügyész.

A 15 éve alapított toulouse-i Delair dróngyártó, amely elismert tapasztalattal rendelkezik az ukrán konfliktusban, 250 embert foglalkoztat.

A cég többgenerációs légi és tengeralatti drónokat fejlesztett ki, amelyeket védelemre vagy ipari megfigyelésre használnak.

"Az illetékes hatóságok átvették az ügyet, nem kommentáljuk" - mondta az AFP-nek Stéphane Douce, a Delair kommunikációs vezetője. "Tevékenységünket nem érintették ezek az események, és (...) megtettük a szükséges intézkedéseket a társaságunk vagyona és munkatársai biztonságának megerősítésére" - tette hozzá.

Franciaországban a párizsi ügyészség a felelős az országban elkövetett külföldi beavatkozások gyanúinak kivizsgálásáért.

Néhány hasonló ügyet az utóbbi hónapokban nyilvánosságra hoztak az illetékes hatóságok.

A kínaiak is érdeklődőek

Januárban négy ember, köztük két kínai állampolgár, ellen indult eljárás Kínának történő kémkedés gyanújával.

A négy gyanúsítottat Franciaország délnyugati részén azzal a gyanúval vették őrizetbe, hogy érzékeny katonai adatokat próbáltak Kínába továbbítani. A vád szerint a két kínai állampolgár azért érkezett Franciaországba, hogy "megszerezze a Starlink hálózat műholdas adatait és létfontosságú, elsősorban katonai egységekből származó adatokat, majd azokat Kínába továbbítsa".

A francia rendőrség január 30-án kapott értesítést arról, hogy két kínai állampolgár egy délnyugat-franciaországi faluban bérelt Airbnb-nyaralóból műholdas jelek megszerzésén dolgozik.



Ne telepítsünk gyanús dolgokat a kertbe! (illusztráció; Wiki)

Az ügyre úgy derült fény, hogy helyi lakosok azt észlelték, hogy rendszeresen megszakad az internetszolgáltatás, amióta egy körülbelül két méter átmérőjű parabolaantennát telepítettek a bérelt nyaraló kertjébe. A bejelentés nyomán végzett házkutatás során a nyomozók "műholdas adatok fogadására alkalmas, parabolaantennákhoz csatlakoztatott számítógépes rendszert" találtak, amelyet lefoglaltak, a házban tartózkodó két kínai állampolgárt pedig őrizetbe vették.

Decemberben pedig egy kémeszközt fedeztek fel egy Franciaországban kikötött olasz komphajón. A francia belügyminisztérium "nagyon súlyos", feltételezhetően orosz beavatkozásnak minősítette az incidenst.

(MTI)