Oroszországnak történő kémkedési kísérlet célpontja lehetett egy vezető francia dróngyártó vállalat, a Delair, amelyet megakadályozott a rendőrség, amikor egy prototípust filmező férfit letartóztatott a cég toulouse-i gyáránál - közölte pénteken a helyi és a párizsi ügyészség.
A párizsi ügyészség megerősítette az AFP hírügynökségnek a Le Parisien című napilap értesülését, miszerint június 3-án előzetes letartóztatásba helyeztek egy 48 éves, Fehéroroszországban született férfit, amikor "a francia és az ukrán hadsereg beszállító cégének egyik drónprototípusát filmezte".
A titkosszolgálatok belső kémelhárítási főigazgatósága, a DGSI nyomozása megállapította, hogy a férfi egy felvételt továbbított valakinek Oroszországba, a vádhatóság szerint.
Két nappal később a párizsi ügyészség előzetes eljárást indított, a nemzet alapvető érdekeinek többrendbeli megsértése miatt.
A férfi ellen azért emeltek vádat, mert információkat adott át egy külföldi hatalomnak, Oroszországnak, ami 15 év börtönbüntetéssel sújtható, valamint bűnszövetség gyanúja miatt is - tette hozzá az ügyészség.
Nyomozati források szerint a Spanyolországban élő férfi a Delair gyáránál filmezett Labege településen, a délnyugati Toulouse közelében.
A gyárat egyébként a férfi letartóztatását megelőző napon Molotov-koktélokkal támadták meg, ami miatt a toulouse-i ügyészség nyomozást indított "veszélyes eszközzel elkövetett rongálás" miatt - közölte péntek este David Charmatz, toulouse-i ügyész.
A 15 éve alapított toulouse-i Delair dróngyártó, amely elismert tapasztalattal rendelkezik az ukrán konfliktusban, 250 embert foglalkoztat.
A cég többgenerációs légi és tengeralatti drónokat fejlesztett ki, amelyeket védelemre vagy ipari megfigyelésre használnak.
"Az illetékes hatóságok átvették az ügyet, nem kommentáljuk" - mondta az AFP-nek Stéphane Douce, a Delair kommunikációs vezetője. "Tevékenységünket nem érintették ezek az események, és (...) megtettük a szükséges intézkedéseket a társaságunk vagyona és munkatársai biztonságának megerősítésére" - tette hozzá.
Franciaországban a párizsi ügyészség a felelős az országban elkövetett külföldi beavatkozások gyanúinak kivizsgálásáért.
Néhány hasonló ügyet az utóbbi hónapokban nyilvánosságra hoztak az illetékes hatóságok.
A kínaiak is érdeklődőek
Januárban négy ember, köztük két kínai állampolgár, ellen indult eljárás Kínának történő kémkedés gyanújával.
A négy gyanúsítottat Franciaország délnyugati részén azzal a gyanúval vették őrizetbe, hogy érzékeny katonai adatokat próbáltak Kínába továbbítani. A vád szerint a két kínai állampolgár azért érkezett Franciaországba, hogy "megszerezze a Starlink hálózat műholdas adatait és létfontosságú, elsősorban katonai egységekből származó adatokat, majd azokat Kínába továbbítsa".
A francia rendőrség január 30-án kapott értesítést arról, hogy két kínai állampolgár egy délnyugat-franciaországi faluban bérelt Airbnb-nyaralóból műholdas jelek megszerzésén dolgozik.
Az ügyre úgy derült fény, hogy helyi lakosok azt észlelték, hogy rendszeresen megszakad az internetszolgáltatás, amióta egy körülbelül két méter átmérőjű parabolaantennát telepítettek a bérelt nyaraló kertjébe. A bejelentés nyomán végzett házkutatás során a nyomozók "műholdas adatok fogadására alkalmas, parabolaantennákhoz csatlakoztatott számítógépes rendszert" találtak, amelyet lefoglaltak, a házban tartózkodó két kínai állampolgárt pedig őrizetbe vették.
Decemberben pedig egy kémeszközt fedeztek fel egy Franciaországban kikötött olasz komphajón. A francia belügyminisztérium "nagyon súlyos", feltételezhetően orosz beavatkozásnak minősítette az incidenst.
(MTI)