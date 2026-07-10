Anyaország :: 2026. július 10. 22:37 ::

Újabb 821 millió forintot biztosít a kormány a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére

Újabb 821 millió forintot biztosít a kormány a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére - az erről szóló kormányhatározat pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben.

A határozat szerint a kormány továbbra is egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzése közérdek. Amennyiben a szükséges intézkedések finanszírozásának pénzügyi fedezete a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek részéről nem biztosítható, és a kötelezettség másra nem hárítható át, az intézkedések teljesítése, illetve azok közszolgáltatási szerződés útján történő finanszírozása az állam feladata.

A kormány felkéri a gazdasági és energetikai minisztert, hogy a rendelkezésre álló forrás megemelésével hosszabbítsa meg a közszolgáltatási szerződést, az államháztartásért felelős minisztert pedig arra, hogy gondoskodjon legfeljebb 821 millió forint biztosításáról.

(MTI)