Anyaország :: 2026. július 10. 22:50 ::

Kapitány: már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj- és üzemanyag-tartalékkal rendelkezik az ország

A folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július második hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj- és üzemanyag-tartalékkal rendelkezik az ország, ez nagy előrelépés a március végi, 44 napos mélyponthoz képest - tette közzé Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán pénteken.

Kiemelte: a kormányváltás után első miniszteri rendeletével részben felszabadították a stratégiai készletet, hogy megőrizhessék a védett üzemanyagárakat. Azóta a piaci helyzet kedvezőbbé vált, így megkezdődhetett a tartalék gyors visszapótlása. Az év elején felszabadított kőolaj teljes mennyiségét már visszatöltötték, a következő hónapokban a téli minőségű gázolaj gyártásának megindulásával folytatják a feltöltést.

"Az ágazat szereplőivel közösen azon dolgozunk, hogy a kötelezőnél is nagyobb biztonsági tartalékkal garantáljuk a magyar emberek zavartalan üzemanyag-ellátását" - fogalmazott a miniszter.

Kapitány István jelezte, hogy jól állnak a földgázkészletekkel is, a tárolók már több mint félig megteltek, így megfelelően készülnek a hidegebb hónapokra.

(MTI)