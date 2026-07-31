Külföld :: 2026. július 31. 23:47 ::

Női holttestet szimatolt ki egy kutya egy török bőröndjében Belgrádban

Szolgálati kutya talált meg Belgrádban egy bőröndbe rejtett női holttestet; a szerb rendőrség őrizetbe vett egy török állampolgárt, akit a 28 éves orosz nő meggyilkolásával gyanúsítanak - közölte pénteken a szerbiai belügyminisztérium.

A 25 éves gyanúsítottat a belgrádi Nikola Tesla repülőtéren fogták el, amikor el akarta hagyni Szerbiát.

A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a török férfi július 26-án egy bérelt belgrádi lakásban ölte meg a nőt, majd a holttestet bőröndbe tette, a Vizelj-csatornához szállította, és elrejtette.

A török állampolgárt minősített emberöléssel gyanúsítják.

(MTI)